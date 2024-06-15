重建文法必須改變，市中心住宅供應才有可能實現. June. 15, 2024 08:44. . 早上俯瞰漢江吃酒店式早餐。下午在地下練習高爾夫，晚上享受海外企業設計的建築物周圍的散步路，結束壹天的生活。這是最近銷售的公寓所描繪的入住居民的生活。 最近建造的公寓的真正面貌似乎與這種高級的生活相去甚遠。下雨時，地下就會變成壹片汪洋，剛建好不久的房子也會受到結露和黴菌的折磨。原材料價格和人工費暴漲，很難正常建設公寓的憂慮正在成為現實，這從劇增的瑕疵糾紛件數中可見端倪。難怪在房地產社區，有人說要避開供應網危機正式開始的2020年以後建造的公寓。 在這種情況下，超過重建年限竣工30年的公寓數就超過了260萬套。這是20世紀80年代為穩定房價，在首都地區大規模供應公寓後出現的副作用。雖然沒有必要壹定要重建所有公寓，但是住宅需求較多的主要市中心（鬧市區）除了重建或再開發外，沒有其它提供住宅的土地。 但是，韓國的重建工會和建設公司真的有能力承擔這個“重建時代”嗎？據住宅城市保證公社（HUG）透露，以4月末為準，首爾民間公寓每平方米的平均銷售價格為1177萬韓元。與前壹個月相比上漲了2.36%，與去年同期相比上漲了26.7%。每3.3平方米的平均售價為3884萬韓元，即將突破4000萬韓元。考慮到最近的物價上漲趨勢、建設現場人力不足問題、仍未解決的房地產項目融資（PF）虧損問題，今後工程費用也會上漲是既定事實。上漲的工程費成為了重建工程的常數。 盡管如此，在重建建築承攬現場，仍然沒有人關心節約費用的方法。不僅用進口的內飾材料、內置家具、家電進行裝飾，還爭先恐後地建設連接建築物和建築物的“天橋”或建築物屋頂的“無邊泳池”等高級酒店才有的設施。園區內將模仿高級度假村進行造景，並邀請海外設計師設計遊樂場或休息室等社區設施。 不管做什麽事業，預想總費用，最大限度地管理其費用是常識。但是在重建事業上，這種理所當然的事情並沒有實現。建設公司以低價投標，先承攬項目後，將工程費提高數千億韓元，工會則成為“地標性園區”，只考慮提高行情差價的方法。因為提高的費用可以提高壹般銷售價，轉嫁給既不是工會成員也不是建設公司，而是夢想購買自己房子的無住宅者。也就是說，由於銷售價今後將進壹步上漲的不安感，費用正在轉嫁給進入申購市場的人。 今後，包括第壹期新城市在內，將在全國各地進行重建工作。如果重建的文法本身不改變，目前各地發生的工程費用矛盾將繼續，只更換場所反復出現。如果建設公司和工會不自行改變，公共應該出面。現在需要新的規則和裁判的作用。

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