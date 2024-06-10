垃圾氣球與重啟擴音器……難道沒有切斷“緊張惡性循環”的對策嗎？. June. 10, 2024 08:13. . 韓國軍方為應對朝鮮飄送“垃圾氣球”，昨天全面重啟了對朝鮮擴音器廣播。這是自2018年4月中斷擴音器廣播後時隔6年多。韓國政府召開國家安全保障會議常任委員會，表示“不能容忍任何企圖引起國民不安和社會混亂的行為”，並做出了上述決定。接著，國防部長申源是召開全軍主要指揮官會議，指示對於以擴音器廣播為借口的朝鮮挑釁，要根據“立即、強力、最終”原則進行堅決的懲戒。 重啟對朝擴音器廣播是韓國政府壹周前預告的“難以忍受的措施”中朝鮮最害怕的心理戰手段。韓國政府已經終止了《9·19軍事協議》的全部效力，解除了制約邊境地區軍事活動的所有規定，做好了重新啟動擴音器的準備。朝鮮在上月底和本月初兩次放飛大量垃圾氣球後壹度宣布“暫停”，但在韓國“脫北者”團體向朝鮮散發傳單後，前天晚上，作為第三批放飛了330多個垃圾氣球。 政府重啟擴音器，是應對朝鮮低劣挑釁的必然回應。特別是在迅速實行的背景中，還隱藏著不卷入將挑釁的責任推卸給韓方對朝散發傳單、引發“韓國內部矛盾”的朝鮮陰謀的意誌。邊境地區居民呼籲不安，在野黨也批評政府放任對朝傳單，在這種情況下，如果預告的應對被推遲，只會擴散韓國內部的爭議。軍方還計劃盡快恢復軍事分界線壹帶的軍事演習。 但是，對於我們的立即應對措施，朝鮮有可能進行瞄準、打擊擴音器等強硬挑釁，因此南北之間的軍事緊張局面非常令人擔憂。2015年8月，朝鮮的木盒地雷挑釁和韓國軍隊重啟擴音器廣播，南北之間曾發生過槍彈相向的軍事對峙。當時可以通過韓朝間的緊急協商度過危機，但是現在連這種戲劇性的危機管理都很難期待，這就是韓朝關系的現實。 照此下去，南北將很難脫離軍事沖突的軌道。超越向南向北放氣球的政治心理戰，演變成相互交換子彈的武力沖突乃至局部戰爭等流血事件，只是時間問題。為了杜絕對抗挑釁的報復、懲罰和報復的惡性循環，不僅要有不惜沖突的決心，還要在暗地裏摸索出口。現在最重要的是尋找南北溝通的窗口。

한국어