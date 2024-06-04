冰島選出第二位女總統，得票率前三名均為女性. June. 04, 2024 08:24. by 趙은아 achim@donga.com. “光榮的同時伴隨著重大的責任。我會認真盡到相關責任。” 連續14年位居世界性別平等指數第壹位的冰島，時隔28年再次誕生了女總統。在1日（當地時間）舉行的大選中當選的哈拉•托馬斯•多蒂爾候選人（56歲）2日在其位於首都雷克雅未克的住宅前撫慰著激動的心情，發表了上述感想。冰島繼1980年通過民主選舉產生首位女性總統後，托馬斯•多蒂爾成為該國歷史上第二位女總統。 據《美聯社》報道，在此次冰島大選中，得票率前三位都是女性候選人。計票結果顯示，托馬斯•多蒂爾候選人獲得34.3%的支持率，成為任期4年的下屆總統。得票率為25.2%的前總理卡特琳•雅各布斯•多蒂爾和得票率為15.5%的候選人哈拉•赫隆德•羅加多蒂爾緊隨其後。今年大選投票率是78.83%，是1996年以來的最高值。 將於8月就任的托馬斯•多蒂爾在此次大選中，比起政治焦點問題，更註重社會問題，獲得了很大的支持。有評價稱，她很好地挖掘了社交媒體對青年精神健康的影響、冰島旅遊活性化、人工智能（AI）的未來等多種實質性的論題。 托馬斯•多蒂爾當選人是專攻國際商務及經濟的企業家出身。她是2008年金融危機中幸存下來的冰島投資公司“奧杜爾資本”的共同創始人，也是冰島首位女性商會會長。她還曾在為增進職場文化的多樣性而活動的非營利團體“BTeam”擔任首席執行官。 歐洲媒體報道說：“女性候選人占據1~3位的此次大選充分說明了世界經濟論壇（WEF）為什麽連續14年將冰島選為世界性別平等國家第壹名。”據WEF透露，冰島賦予擁有25名以上員工的企業證明支付男女同工同酬的義務。育兒休假期間，也有最多支付80%工資的政策。企業董事會的40%應由女性組成。 進入21世紀後，冰島還培養出了2名女總理。在實行議員內閣制的冰島，總統作為憲法和國民團結的守護者，發揮著象征性的作用，但實際權限大部分掌握在總理手中。

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