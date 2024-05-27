韓國宇宙廳今日開啟“新空間時代”. May. 27, 2024 08:07. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. “現在是需要選擇和集中的時候。計劃將預算集中在主要事業上進行培養。宇宙航空廳的集中培養將成為民間宇宙產業的引水。” 26日，首任宇宙航空廳廳長內定者（首爾大學教授）尹永彬（人名音譯下同）在接受東亞日報采訪時，對宇宙廳的開廳意義做出了上述表示。與美國、歐洲等宇宙強國相比，韓國的民間宇宙產業發展較晚，因此不會將預算分散在各種事業上，而是集中投資具有產業價值的事業。 在政府主導的大前提下，宇宙廳將開啟由企業主導的“新空間（NewSpace）”時代，於27日在慶南泗川開業。尹內定者將與宇宙航空任務本部長內定者約翰•李（前美國航空宇宙局•NASA高層職員）、次長內定者盧景元（科學技術信息通訊部研究開發政策室長）壹同在27日被任命。 宇宙廳今年將接受科學技術信息通訊部負責的7000億韓元規模的宇宙相關預算，進行主要事業。此前，尹錫悅總統曾表示，到2027年為止，將把宇宙開發預算擴大到1.5萬億韓元以上，因此明年將申請比今年更多的預算。除了培育民間主導產業之外，宇宙廳還沒有制定具體的規劃，因此預算方向還是未知數。尹內定者表示：“宇宙廳計劃不久後公布集中投資什麽事業等具體計劃。” 宇宙相關業界期待，不僅是預算，從至今為止以國家為主制定的宇宙政策中擺脫出來，制定出更符合民間形態的政策。 韓國航空宇宙產業振興協會副會長金民錫表示：“發射體和衛星是手段。現在用運載火箭搶占商業市場為時已晚，只有深入思考韓國企業可以利用該手段做什麽，才能進軍全球市場。”也就是說，只有將韓國領先於其他國家的信息通信技術（ICT）、成套設備事業等與宇宙事業相結合，才能掌握產業的主導權。金副會長還表示：“10年後，將在月球或華城等地建設居住地，構築基礎設施”，“在施工能力方面，美國也趕不上韓國。宇宙廳應該發掘韓國獨壹無二的技術，將其培養成未來的吃食。” 對此，尹內定者也表示了肯定的意見。尹內定者表示：“我認為半導體、ICT等多個尖端產業可以與宇宙事業融合，讓民間企業進行這種嘗試，成為新壹代增長動力是宇宙廳的壹大藍圖。” 科學技術信息通訊部在宇宙廳開廳之前，開始了組織整頓。在宇宙廳開廳的同時，科學技術信息通訊部將移交7000億韓元的宇宙事業相關預算和負責組織。因此，負責宇宙事業的巨大公共研究政策官將更名為公共融合研究政策官，並在內部新設科室等，進行組織改編。

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