十幾歲青少年約會暴力激增……遮遮掩掩會引發數字犯罪. May. 18, 2024 07:37. by 金素敏記者 somin@donga.com. 就讀於首爾某中學初二年級的金秀研（化名）去年9月開始與高中生哥哥交往。從交往初期開始，男孩甚至自己挑選上傳到社交網絡平臺的的照片，幹涉非常嚴重。他還追究女孩不和自己在壹起時向社交媒體上傳的帖子，或者追問以前的戀愛，開始行使惡言和暴力。最終，兩人還發生了女孩不同意的性關系。直到今年3月女孩的老師向警方報案為止，這種“交往暴力”已經持續了半年多。 最近，醫大學生殺人犯等與交往暴力相關的暴力事件接連發生，10多歲青少年的交往暴力也在增加。據警察廳透露，10多歲交往暴力加害者從2016年的277人增加到2023年的534人，將近翻番。警方從2022年開始，除了訓誡、當場審判加害者外，只統計了刑事立案的加害者，因此預計實際事件會更多。 ● 從舉報開始感到茫然的10多歲青少年交往暴力 10多歲的交往暴力因為“學生談什麽戀愛”的看法，很難告知受害事實。因為戀愛本身就處於“暗處”並被視為禁忌，所以受害者獨自苦惱、導致事件擴大的時候很多。金某事件也是教師以其他主題進行商談時掌握了交往暴力的情況。 韓國女性電話政策組長朴藝琳（音）表示：“如果問孩子們告訴周圍大人的最大困難是什麽，他們經常說‘怕對自己失望’、‘好像做了作為10多歲的人不應該做的事情’。”相比加害者行使暴力，認為“我不聽長輩的話談戀愛是原因”的青少年更多。 特別是，即使遭到性犯罪也不願讓父母知道而放棄報案的事例也不在少數。因為，如果警方進行調查，即使是受害者也要通知父母等法定代理人。“敞開明天”代表李賢淑（音）表示：“應該先向兒童福利專門機構等通報（調查情況），讓受害者得到適當的法律幫助。” 在受害者對舉報猶豫不決的時候，交往暴力演變成“數字性犯罪”的情況也很多。不僅是物理暴力，還威脅要散布交往當時壹起拍攝的照片和視頻等的事例接連不斷。“啊哈青少年性文化中心”部長鹹京鎮（音）表示：“現在的孩子們都有認證和記錄的文化。在（交往）緊密、親近的‘封閉關系’中，必然會出現更多的數字性犯罪。” ● “不要藏著掖著”“要制作手冊” 對10多歲交往暴力加害者也很難進行刑事處罰。如果沒有持續的跟蹤騷擾行為，就不能根據跟蹤騷擾處罰法進行處罰，而且很難證明交往當時形成的暴力和威脅等，而且如果加害者是10多歲的話，警察很多時候會用訓誡處理。 上個月在慶南巨濟，壹名20歲男性毆打同齡前女友致死的事件中，從高中開始交往的3年多時間裏，僅受理的暴力舉報就達11件。但是，隨著受害者全部表明不願處罰的意向而結束，或只是成為向警方“報告發生情況”。 專家們壹致認為，要想根除10多歲的交往暴力，不僅是受害者，加害者也要義務性地進行咨詢。啊哈中心部長鹹京鎮表示：“不知道自己做錯了什麽，或者明知這樣，也會覺得‘對我有什麽不利?’，繼續施暴。”他表示：“青少年時期要進行正常的咨詢矯正，這樣才能預防以後成年後發生的事故，從這壹點來看，現在是非常重要的時期。”也有人提議，壹線學校不應該對學生之間的交往袖手旁觀，而應該制定應對“約會暴力”的相關指南。

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