講述黑人奴隸夫婦艱苦旅程的作品獲得普利策獎. May. 08, 2024 07:23. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 韓裔美國作家的紀實文學（非虛構類）書籍獲得了美國最具權威的普利策獎。此前，韓裔人士曾在媒體領域獲獎，但在圖書領域獲得普利策獎尚屬首次。 普利策獎評選委員會6日（當地時間）表示，已決定將撰寫《主人，奴隸，丈夫，妻子（Master Slave Husband Wife）》的韓裔美國作家禹壹燕（音）選為傳記領域的共同獲獎者。禹作家是美籍韓裔第2代，他的父親是設計換氣美術館、國立亞洲文化殿堂等的旅美建築師禹奎承。禹作家在耶魯大學獲得人文學學士學位，在哥倫比亞大學獲得了英文學博士學位。 這本書講述了1848年美國南部喬治亞州的黑人奴隸夫婦威廉•克拉夫特和艾倫•克拉夫特為了逃離奴隸農場，妻子偽裝成患病的白人，丈夫偽裝成奴隸前往美國北部的真實故事。作品中的夫婦將乘坐約1609公裏（約1000英裏）的蒸汽船、馬車、火車，避開奴隸商人和軍隊軍官、賞金獵人等人的視線，尋找自由。最終兩人成功逃出，前往英國帶頭廢除奴隸制。作者通過自己的網站解釋說：“作品中不僅融入了他們（夫婦）的愛情故事，還融入了父母和子女等許多其他種類的愛。” 普利策獎創立於1917年，在新聞和報道照片等媒體領域和圖書、電視劇、音樂等藝術領域選出獲獎者。韓裔攝影記者曾在媒體領域獲得普利策獎，但韓裔在圖書、電視劇、音樂領域獲獎尚屬首次。 普利策獎評選委員會就禹作家的作品評價說：“這是壓縮成面向自由的裏程碑式的三段壯觀的旅程，要求回答為所有人的生命、自由、正義等美國核心原則。” 另外，普利策獎評選委員會當天公布，揭露美國聯邦大法官道德問題的美國勘探報道專門媒體《Pro Publica》的約書亞•卡普蘭等5名記者被選為公共報道領域獲獎者。

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