巴西遭遇80年壹遇的大洪水，78人死亡105人失蹤. May. 07, 2024 07:36. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 巴西南部發生了有史以來最嚴重的洪水，造成至少78人死亡、105人失蹤的慘案。 《路透社》5日報道說：“巴西南部南裏奧格蘭德州因上月19日開始的暴雨，州497個城市中有300多個受災，約12萬人受災。”此次事態比巴西歷史上最嚴重的1941年大洪水還要嚴重。5日上午8時，貫穿全州的瓜伊巴河水位漲至5.33米，遠遠超過了1941年當時的4.76米。 據當地媒體報道，目前發生山體滑坡等，許多道路和橋梁被破壞，多個城市被水淹沒，數千人被困。水力發電站大壩崩潰，很多人因停電而飽受痛苦。州民防衛局表示：“超過100萬人無法獲得飲用水。” 居民們乘坐獨木舟駛出市中心或在樓頂等待救援。投入現場的軍人和市民也出面幫助轉移患者等。首府阿雷格裏港的壹位居民在接受路透社采訪時惋惜地說：“街上到處都是‘請幫幫我’的求救聲。” 宣布進入緊急狀態的南裏奧格蘭德州州長愛德華多•雷奇5日表示：“城市像戰爭的某個場面壹樣崩潰了”，“有必要制定像第二次世界大戰後美國支援歐洲的‘馬歇爾計劃’壹樣的大規模重建計劃。”特別是該地區是生產大豆、大米、小麥等的主要農業地區，對世界糧食市場也會產生影響。 全球氣象學家認為，此次洪水是受氣候變化導致赤道附近海平面溫度上升的“厄爾尼諾現象”的影響。巴西去年也發生了三次大型洪水。巴西環境市民團體聯合的公共政策協調官蘇利•阿勞佐表示：“這樣的悲劇將越來越頻繁和惡化”，“應該制定應對氣候變化的本質性策略。”

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