韓國10所教育大學明年招生名額將減少12%. April. 12, 2024 08:02. by 崔예나 yena@donga.com. 從目前高三學生明年高考開始，10所教育大學和2所大學小學教育的入學定員將比現在減少12%。考慮到受低出生率的影響，小學生減少的情況，時隔13年決定減少小學教員（教師）培養機關的定員。 11日，教育部發表了包括上述內容的《小學教師培養規模合理化推進方案》。據此，從明年開始，首爾教育大學將從355名減少到312名，京仁教育大學將從598名減少到526名，釜山教育大學將從356名減少到313名等，10所教育大學的定員將分別減少12%。另外，韓國教員大學小學教育系的定員將從111人減少到98人，濟州大學小學教育系的定員將從114人減少到100人，同樣將減少12%。但是考慮到定員為39名的梨花女子大學小學教育系規模最小，決定將定員調整交給自律。如果梨花女子大學不參與縮減工作，那麽13所教大及小學教育的明年入學定員將從3847人減少到3390人，減少457人。 政府之所以減少教師培養，是因為由於低出生率，小學入學人數今年首次下降到30萬名左右，學齡人口正在全面減少。小學生人數在今後5年內將再減少30%以上。 隨著學生人數的減少，教師職位也減少了，2016年小學教師新錄用規模為6591名，今年減少到3157名，減少了52%左右。小學教師聘用合格率也從2014年的69.3%下降到了去年的43.6%。在這種情況下，教育大學的學生們也在今年年初進行的自身問卷調查中，85.9%的人回答“有必要縮減教育大學定員”。 預計，今後還會繼續縮減教育大學招生名額。教育部相關人士表示：“首先決定將明年的定員規模維持到2026學年度”，“我認為今後也有調整的余地。” 教育部為了不讓大學因入學定員減少而難以運營，計劃在國立大學培養事業獎勵評價時反映減少定員的努力，給予支援金。

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