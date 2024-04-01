“風之孫”李政厚漸入佳境，擊出MLB出道後的首記本壘打. April. 01, 2024 07:47. by 李憲宰 uni@donga.com. 出道戰擊出安打，第二場比賽擊出多重安打（壹場比賽擊出2支安打以上），第三場比賽擊出第壹記本壘打。 “風之孫”李政厚（26歲•舊金山巨人隊）在美國職業棒球大聯盟（MLB）賽場上連日來刮起了新風。李政厚在31日與聖地亞哥教士隊的客場比賽中，作為1號擊球手兼中堅手出場，取得了4次有效擊球、1支安打、2打點的成績。當天李政厚的安打是他自MLB出道後的第壹記本壘打。 李政厚在3比1領先的第8局上半局，在沒1人出局無跑壘員的情況下，面對聖地亞哥隊的左手候補投手湯姆•科斯格羅夫。李政厚在1壞球1好球的情況下，將球棒打向了深入身體內側的第3球橫向滑球（時速125公裏）。準確擊中球棒中心的球以時速168公裏的速度飛向右中外野席。飛行距離為124米。 以平靜的表情轉動鉆石的李政厚在踏上本壘後向觀眾席伸出了手。李政厚手指指向的地方是父親、前LG主教練李鐘範和家人。李前教練握緊拳頭歡呼，並與旁邊的人擊掌慶祝。向美國全境現場直播比賽的福克斯電視臺轉播組表示：“這是在韓國職業棒球傳奇明星‘風之子’的註視下‘風之孫’擊出本壘打的歷史性瞬間。”憑借李政厚的本壘打，在MLB擊出本壘打的韓國選手增至15人。 舊金山巨人隊在持續8局的攻擊中，憑借邁克爾•康波托的滿貫全壘打，當天以9比6取得了勝利。李政厚在第5局包括犧牲騰空球打點在內，共取得2個打點，成為勝利的主角。截止到當天，李政厚在3場比賽中取得了擊球率0.333（12次有效擊球、4支安打）、1記本壘打、4打點的成績。舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文表示：“第壹次見到李政厚，只能看到他的接觸能力。但是從季前賽開始就經常制造快速擊球”，“今天面對挑剔的左手投手擊出了第壹記本壘打。到目前為止，他的表現給人留下了深刻的印象。” 擊出本壘打後進入球員席的李政厚受到了隊友們的熱烈歡迎。隊友們在比賽結束後也把李政厚帶到淋浴室，用啤酒和剃須膏再次對他表示祝賀。李政厚還找回了MLB出道本壘打球。為主場球隊聖地亞哥隊加油的壹家人抓住了本壘打球，在比賽結束後還給了李政厚。李政厚作為答謝禮，贈送了3個簽名球和3個舊金山隊帽子。舊金山俱樂部在賽後將李政厚和這家人壹起拍攝的紀念照上傳到了社交媒體上。這壹家人最喜歡的球員是聖地亞哥教士隊的金河成（29歲）。聽到這個消息的李政厚通過翻譯承諾：“壹定要把妳們的故事告訴（金）河成哥。”曾在韓國職業棒球Kiwoom隊效力4年的李政厚和金河成是至親關系。當天作為5號擊球手兼遊擊手出戰的金河成雖然展開了穩定的防守，但在擊球方面只取得了4次有效擊球、無安打的成績。

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