這次是EV9，現代汽車集團連續3年獲得“世界年度汽車”. March. 29, 2024 07:30. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 現代汽車集團連續3年獲得“世界年度汽車”（WCOTY）獎，躋身全球頂級水平的電動汽車競爭力再次得到認可。在舉行頒獎典禮的“紐約車展”現場，起亞在世界上首次展示了新的緊湊型轎車“K4”。現代汽車在北美首次公開了集團內車型中北美銷量第壹的“途勝”新車，在美國紐約掀起了壹股熱潮。 現代汽車集團表示，起亞的準大型電動運動型多功能車（SUV）“EV9”27日（當地時間）在美國紐約雅各布•賈維茨會展中心舉行的2024世界汽車大獎上被選定為WCOTY。在共有38款車型展開激烈競爭的今年評價中，EV9與沃爾沃的“EX30”、比亞迪的“Seal”展開終極競爭，最終獲得了最高榮譽。至此，現代汽車集團從2020年的準大型SUV“Telluride”開始，到2022年的“IONIQ 5”、去年的“IONIQ 6”等，在最近5年裏共4次捧起了WCOTY獎杯。 WCOTY與“北美年度汽車”（NACTOY）和“歐洲年度汽車”（COTY）壹起被選為世界三大汽車頒獎典禮。由來自29個國家和地區的100名汽車專業記者通過秘密投票選出。今年1月被選為NACTOY的EV9在世界三大汽車獎中獲得了兩個獎項。作為現代汽車集團首款準大型電動SUV上市的EV9，配備99.8千瓦時的大容量電池，再配上可以靈活利用的充裕的車內空間等，受到了很高的評價。 EV9在世界汽車大獎的細分頒獎典禮上還被選為“世界年度電動汽車”，成為雙冠王。 現代汽車的“IONIQ 5N”也入選了“世界年度高性能汽車”榜單。 現代汽車集團當天在紐約車展上首次公開了起亞K4的實物。起亞以緊湊型轎車“K3”和中型轎車“K5”組成產品群，在兩個車級之間新設了K4車型。K3將於今年下半年（7~12月）停產。K4與現代汽車的“伊蘭特”相似，因此被評價為可以攻略剛步入社會的年輕人的車型。K4搭載了結合可以與司機自然對話的生成型人工智能（AI）技術的“起亞AI助手”。K4將於今年下半年在北美市場上市。目前還沒有確定在韓國上市的計劃。 現代汽車車型中，包括北美在內的全球市場最暢銷的“途勝”部分變更車型也通過紐約車展首次在北美市場亮相。2021年首次上市的現代汽車北美專用皮卡車“Santa Cruz”的商品性改善車型此次也在世界上首次亮相。

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