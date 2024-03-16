英國公開激光新武器，攔截無人機1發只需1.7萬韓元. March. 16, 2024 07:53. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 英國宣布，成功試演了壹款新激光武器，只需10磅（約1.7萬韓元）就可以擊落敵方的無人機。考慮到壹枚攔截導彈的價格通常高達數十億至數百億韓元，有評價認為，“這可能會成為改變防空體系格局的‘遊戲規則改變者’。” 英國國防部當地時間11日在社交媒體X（原“推特”）上公布了利用激光的武器“龍火”的試射視頻。該武器是英國今年1月發布的激光指向能源武器，以光速發射含有能源的大功率激光，打擊目標。向目標物發射10秒左右的激光，就可以打穿無人機。“龍火”是由英國國防部下屬的國防科學技術研究所和歐洲最大的導彈制造商MBDA等投資1億英鎊開發的。 視頻是今年1月在英國蘇格蘭的英軍試驗場拍攝的，拍攝了從地面發射的激光打擊空中目標的場面。激光到達上空的目標不到壹秒鐘。國防部介紹說：“（龍火）證明了攻擊空中目標的能力，是改變防空體系版圖的遊戲規則改變者。” 據英國國防部介紹，“龍火”可以在1公裏外擊中1英鎊硬幣（大小與100韓元相似），但沒有公開準確的射程。此外，發射10秒左右的激光所需費用僅為10英鎊。這只是美國海軍用來擊落無人機等的SM-2導彈每枚價格200萬美元（約26億韓元）的15萬分之壹。英國國防部表示：“從長遠來看，這有可能成為應對目前攔截導彈的替代方案。” 此前，美國也開發了利用激光的武器，但尚未部署到實戰中。也有人指責激光武器的局限性。美國有線電視新聞網（CNN）13日引用專家的意見報道稱：“雨、霧、煙霧會使激光散亂，削弱效果。對移動的目標固定10秒才能打穿。”美國有線電視新聞網也指出，由於激光武器的特性，需要冷卻所產生熱量的系統和激光充電問題等也是局限性所在。

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