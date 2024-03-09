韓美聯合軍演壹開始，朝鮮就連續三天發射“衛星定位系統幹擾電波”. March. 09, 2024 07:38. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 從韓美開始“自由盾牌”聯合軍演的第二天起，在西部海域“北方界線”以北地區多次探測到衛星定位系統（GPS）電波幹擾信號。據悉，韓國軍方認為，朝鮮為了妨礙韓美聯合軍演，正在試圖擾亂衛星定位系統，這種企圖將持續到演習結束的14日。 韓國軍聯合參謀本部8日表示，從5日中午12點到7日，探測到了朝鮮數次向西部海域五島發射的GPS電波幹擾信號。5日白天探測到GPS電波幹擾信號後，韓國政府立即將GPS相關危機警報從“正常”提升至“關註”。之後部分漁船和飛機發生GPS接收障礙，6日下午再次升級為“註意”。 政府對受害情況進行監測的結果顯示，5日受害及混亂感知現狀為3件、6日15件、7日7件。政府解釋說，到目前為止，這只是輕微混亂，不會對船舶等航運造成影響。韓國軍方表示：“朝鮮的GPS幹擾很有可能對艦艇、飛機、民間船舶的運用造成嚴重威脅。如果發生損失，將付出相應的代價。” 韓國空軍8日在京畿道水原基地舉行了旨在展示韓國空軍壓倒性對朝鮮懲罰能力的“精英行動”演習。這是數十架戰鬥機配備空對地導彈等最大武裝，在跑道上密集地以大型滑行至起飛前的階段進行的演習。 以6月即將退役的F-4E“幻影”戰鬥機為首，F-15K、KF-16、F-16、FA-50、F-5、F-35A等共33架戰鬥機參加了演習。這是韓國空軍的所有機種戰鬥機首次參加演習。空軍參謀總長李英洙來到現場表示：“韓國空軍應該成為以壓倒性能力應對敵人的任何挑釁，讓國民信任、讓敵人感到恐懼的空軍。”

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