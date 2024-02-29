【獨家】韓國國情院：“朝鮮有在韓國議會選舉前利用人工智能散布虛假新聞的動向”. February. 29, 2024 07:28. by 申圭鎮記者、申振宇記者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com. 韓國國家情報院表示，朝鮮間諜機關在中國等海外接連開設網絡間諜據點，持續進行網上發帖活動。國情院認為，中國的回帖部隊正在把強調中國優越主義、助長韓國內部矛盾等內容上傳到韓國互聯網上進行活動。中國的媒體宣傳企業偽裝成韓國媒體運營的網站達216個。這些網站是以擴散親中、反美內容為目的開設的。 國情院28日透露，朝鮮間諜機構文化交流局和偵察總局等正在海外據點持續進行發帖工作。國情院最近捕捉的情況還顯示，這些公職機關開設直接運營的偽裝媒體在持續發布助長韓國內部矛盾的內容。國情院認為，特別是《willow 200man》等反復介紹《自主時報》等具有親朝傾向的媒體報道，正在擴散虛假信息。國情院表示，他們以介紹韓國報道的方式集中刻畫反美、反政府集會及示威內容，歪曲和傳播韓國政治、社會現狀。據悉，在4月議會選舉即將到來之際，還捕捉到了朝鮮利用人工智能技術準備散布假新聞的動向。 去年11月，國情院曾公開了中國媒體宣傳企業偽裝成韓國媒體運營的38家“假媒體網站”。國情院表示，國情院追加確認了178個類似的網站，這些網站掛著與韓國地方媒體類似的名稱，擅自刊登韓國媒體的報道或冒充韓國數碼新聞協會會員公司。據悉，特別是150家是在去年4月同時開設的。國情院認為，雖然目前幾乎沒有公布內容，但有可能在議會選舉等敏感時期，在刊登虛假新聞後在社交媒體上擴散等，正式展開工作。 國情院表示：“為了切斷假媒體網站，正在與廣播通信審議委員會等相關機關進行協商。但是，由於切斷假媒體網站的法律依據不明確，所以目前還沒有立即采取切斷假媒體網站等應對措施。由於法律、制度上的措施不完善，應對上存在局限性。”應對工作的依據法律《信息通信網利用促進及信息保護等相關法律》規定，僅限於“執行《國家安全法》禁止內容的信息”才能被切斷。

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