對贊助者的忠誠. February. 29, 2024 07:27. . 身穿華麗禮服和首飾的女人捧著白色的狗站在那裏。狗只看著主人，而女人只是身體朝著狗，視線卻註視著畫面外的觀眾。綁著狗脖子的藍線將兩人親密地連接在壹起。這個打扮得像貴族壹樣的女人到底是誰呢？ 《帶狗的女人》（1769年•照片）是18世紀洛可可美術大師讓•奧諾雷•弗拉戈納爾30多歲時的代表作。這幅畫是在路易十五的情婦蓬皮杜夫人等貴族們的贊助下，作為畫家蒸蒸日上的時期創作的。白色蕾絲領口過高聳起的粉紅色絲綢連衣裙並不是當時流行的衣服。這讓人想起了17世紀法國王妃穿過的宮廷禮服。 事實上，這幅畫屬於弗拉戈納爾37歲時畫的“幻想人物”系列作品。在由18幅組成的系列作品中，從讀書少女到演員、歌手、畫家、將軍、貴婦等各種職業和身份的人身穿華麗的服裝登場。即使畫的是幻想中的人物，也應該有模特兒吧。直到20世紀初，學者們還推測畫家的姐姐或姨媽等家人是畫中模特。但她沒有姐姐，也沒有姨媽，當時女兒也還沒有出生。最近的研究表明，模特是壹位名叫瑪麗•艾米莉•科伊內•德•庫爾松的貴族女性。她是貴族們為了社交而聚集的沙龍的主人，也是委托弗拉戈納爾畫這幅畫的顧客。畫家用明亮輕快的筆觸把50多歲的貴婦人表現得很美麗優雅。 這幅畫最令人驚訝的是制作時間。畫家為了炫耀高超的技巧，在壹個小時內完成了。因為畫得太快，弗拉戈納爾生前被稱為“速度大師”。雖然用毛筆快速地畫了畫，但是對人物的臉部表現卻傾註了全部的心血。這可能是為了得到贊助者的支持。這和為了受到關註而只看著主人的狗的心情不會有太大的不同。也許這幅畫是表現對贊助者忠誠的畫家的自畫像。

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