伴隨著價值消費趨勢急劇增長的二手服裝市場. February. 23, 2024 07:50. . 以年輕壹代為中心的“二手時裝”正大受歡迎。因為能找到獨特而復古的單品，所以認為二手時裝非常“時髦”的MZ壹代也很多。 據二手交易平臺“閃電集市（Bungaejangter）”透露，去年1~9月二手時裝交易額為7500億韓元，同比增加了10%。閃電集市的時裝類別交易額從2019年開始每年增加1000億韓元以上。預計到2026年交易額將增長至約2.6萬億韓元。 去年8月推出的二手服裝交易應用程序“Charan”雖然還未滿6個月，但目前有8萬多人使用。如果將不穿的品牌衣服寄托給Charan，就會自行回收，完成正品驗收後，在專門攝影棚拍攝，之後完成殺菌、洗滌後送到購買者手中。由於滿意度高，回購率超過40%。 二手服裝交易增加並不僅僅是韓國獨有的現象。在美國、歐洲、日本等地已經形成了很大的二手服裝市場。全球二手服裝平臺美國的“ThredUp”預測，到2026年，全球二手服裝市場規模將增至2180億美元（約290萬億韓元），占整個服裝市場的18%。也就是說，消費者購買的10件衣服中有2件是舊衣服。 時裝領域之所以出現二手交易，是因為在高物價時代，可以以低廉的價格購買到品質不錯的商品。除了合理消費之外，還有實踐環保的意義。據英國資源循環團體艾倫-麥克阿瑟基金會透露，全世界每秒就有2.6噸的衣服被焚燒或填埋。也就是說，穿二手衣服是實踐環保，買二手衣服算是價值消費。 閃電集市代表崔在華（音）在東亞商業評論（DBR）上投稿的文章中分析稱：“出生在大韓民國歷史上最富饒時代的MZ壹代對‘二手’這個詞的反感較小”，“我認為二手不是為了節約或性價比消費而不得已的選擇，而是我的主導性選擇、性價比消費。” 隨著對二手服裝感興趣的消費者增加，引進修補或再銷售本公司產品的服務的服裝公司也在增加。西班牙時裝品牌“ZARA”在2022年推出了服裝修補及轉售項目“ZARA Pre-owned”。雖然是喜歡的衣服，但如果因為舊或損壞而無法穿的話，可以利用修補服務或轉售或捐贈。 體驗二手品牌的顧客購買新產品的情況也很多，為了吸引新顧客，進入二手市場的地方也在增加。名牌也不例外。據貝恩公司透露，僅去年壹年，全世界就銷售了價值450億歐元（約65萬億韓元）的二手名牌。這相當於整個名牌市場的12%左右。 二手服裝交易似乎已成為不能再回避的消費趨勢。不僅是被認為是環境廢棄物主要生產者的服裝企業，只要是想要進行價值消費的消費者，都可以關註。

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