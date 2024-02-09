韓裔第二代成為洛杉磯警察局的首位亞裔局長. February. 09, 2024 07:39. by 李智允記者 asap@donga.com. “我為自己的根基（韓裔）感到驕傲。作為警察局局長，我將為所有洛杉磯市民服務。” 在美國西部最大城市洛杉磯，韓裔美國人多米尼克•H•崔首席副局長（治安正監•54歲）被任命為警察局最高職位警察局長。這是自1869年洛杉磯警察局（LAPD）成立以來，首次出現亞裔局長。洛杉磯警察委員會7日（當地時間）表示：“全體委員都同意任命多米尼克•崔首席副局長為LAPD臨時局長。”警察等所屬職員超過1萬名的LAPD在美國是繼紐約警察局（NYPD）之後，全美規模第二大的警察組織。 崔局長在當天舉行的承諾儀式上表達了自己的抱負：“將努力增進警察的士氣和福利，徹底準備精神疾病、露宿者問題、應對大型集會等新課題。”作為第二代移民者，他表示：“（作為韓裔移民者的）我的根基總是讓我感到自豪。但除此之外，我將為所有洛杉磯市民工作。” 但是預計崔局長將只工作到今年夏天。前局長邁克爾•摩爾因警方過度鎮壓爭議於上月辭職後，崔局長被任命。按照規定，臨時局長不能應聘正式局長。對此，崔局長回答稱，“我對自己扮演的角色非常滿意”，“我愛這份工作。” 地區雜誌《洛杉磯時報》評價說：“崔局長的任命是安全的選擇”，“他以對整個警察業務淵博的理解為基礎，反復進行了高速晉升。”LAPD警察學校同學、菲律賓裔美國人唐納德•格雷厄姆副局長（治安監）也高興地說：“雖然在美國國內對亞裔的厭惡攻擊劇增，但崔局長的任命象征著我們社會朝著治愈的方向發展。” 崔局長在父母移民美國後出生在洛杉磯。畢業於著名學府南加州大學（USC）會計系，在會計法人工作了約2年後，1995年被聘用為警察。他曾先後在加利福尼亞州壹線警察局工作，2001年在哈伯警察局擔任對民、黑幫犯罪專門刑警，嶄露頭角。 崔局長在2017年歷史上第二次晉升為韓裔指揮官（警務官）。第壹位韓國人LAPD警務官是2005年退休的保羅•金警務官。此後，崔局長於2019年晉升為副局長，2020年晉升為首席副局長。

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