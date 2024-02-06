每10名國民中就有7名表示“需要獨自開發核武器”. February. 06, 2024 07:49. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 崔鐘賢學術院委托韓國蓋洛普進行輿論調查的結果顯示，10名韓國國民中有9名認為北韓無核化是不可能的。分析認為，這是因為，雖然韓美日加強了安保合作，但隨著北韓不斷挑釁等韓半島緊張局勢加劇，對無核化的期待值下降。 崔鐘賢學術院5日發表了包含上述內容的《朝核危機和安保狀況認識》輿論調查結果。此次調查是去年12月15日至今年1月10日，崔鐘賢學術院委托韓國蓋洛普，以1043名18歲以上成年人為對象，以逐戶訪問面試的方式進行的。 對於“在金正恩宣布不放棄核武器的情況下，認為北韓無核化有可能嗎”的提問，回答“不可能”和“完全不可能”的分別占49.7%和41.4%。對無核化持悲觀態度的應答者占91.1%，比去年（77.6%）還要高。 對於“您認為美國會冒著攻擊本國的可能性，在韓半島有事時行使核遏制力嗎”的提問，60.8%的人回答“不會”。去年對美國行使核遏制力的可能性持肯定態度的應答者（51.3%）占多數，但今年持否定態度的應答者更高。學術院解釋說：“與其說是對美國的信任度下降，不如說是因為北韓核武器開發的高度化和狂暴的挑釁姿態。”對於“是否認為韓美日安保合作會消除朝核問題威脅”的提問，也有63.4%的人持悲觀態度。 認為韓國需要獨自進行核開發的應答者占72.8%，雖然比去年（76.6%）低，但比例依舊很高。63.7%的人認為，如果前總統唐納德•特朗普在今年11月舉行的美國大選中獲勝，重新執政，就不會積極解決朝核問題。此次調查的置信度為95%，抽樣誤差為±3.0個百分點。

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