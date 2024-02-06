特朗普：“如果再次執政，中國商品關稅將超過60%”. February. 06, 2024 07:48. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國前總統特朗普表示，如果在11月大選中獲勝，將對中國產產品征收60%以上的超高關稅。這預告了比以“美國優先主義”為由對中國產品征收25%關稅的第壹個執政期更加強有力的貿易保護政策。這是彭博社統計的目前美國對中國產商品平均關稅（12%）的5倍。 隨著特朗普再次執政的可能性增大，每當他在貿易政策上發表言論時，全球金融市場就會動蕩的“特朗普效應”也已經顯現出來。但是，特朗普對“第二次美中貿易戰爭”的可能性保持距離，留下了重新執政時與中國談判的余地。 ● 特朗普：“必須對中國征收關稅和制裁” 特朗普當地時間4日在接受福克斯新聞臺采訪時，在被問及重新執政時“是否考慮向中國商品征收60%的關稅”時，回答說：“不會，可能超過這個水平。”對於“是否同時對中國征收關稅和制裁”的提問，他回答說：“必須那樣做。中國利用了美國。” 《華盛頓郵報》此前報道，特朗普正在考慮對中國產品征收60%的關稅。特朗普此次如果重新執政，將廢除對中國的貿易最惠國待遇，對平均關稅率為40%的敵對國家征收“專欄Ⅱ”關稅。在此基礎上，再加上對所有外國產品追加征收目前關稅最高10個百分點的“普遍基本關稅”等，計劃將對中國產品的關稅率至少提高到60%。 特朗普在執政的2018年-2019年當時適用《貿易法301條》等，對中國產品征收了25%的高關稅。其理由不是因為自己單方面的貿易保護政策，而是主張其正當性，聲稱是因為中國沒有遵守與美國的貿易協議。他還聲稱：“中國試圖破壞美國的鋼鐵產業。” 如果60%的關稅構想成為現實，美國和中國在軍事上對峙，但在經濟上尋求壹定合作的目前的“去風險”基調將不可避免地轉變為“脫鉤”。 由於兩國矛盾激化，去年中國對美國的出口已經比前壹年減少13.1%。在這種情況下，如果將關稅率提高5倍，美國經濟也將遭受巨大打擊。美國智庫稅收基金會擔心，如果沒有相對低廉的中國產進口產品，美國消費者物價上漲等將不可避免，每年將產生1.5萬億美元（約2006萬億韓元）的費用。 ● 高盛：“中國投資者擔心特朗普再次執政” 特朗普當天主張：“中國不希望我成為總統。”他在上個月艾奧瓦州和新罕布什爾州的共和黨大選競選中全部獲勝時曾表示：“中國股市瘋狂下跌。” 實際上，特朗普當天的發言傳開後，世界金融市場有很多投資者對安全資產美元的強勢下註。美國投資銀行高盛也公開了中國投資者將特朗普再次執政的可能性與經濟放緩、股價下降、房地產市場蕭條等壹起選為主要投資風險的報告。報告還表示：“中國投資者們問的最多的問題，是特朗普重新執政時對中國產生的影響。” 但是，特朗普對與中國發生貿易戰爭的可能性、中國入侵臺灣時美國是否軍事介入等問題沒有正面回答，保持模糊的態度。他說：“我喜歡中國國家主席習近平。在我任期內，他是好朋友。”對於向臺灣提供援助，他表示：“可能會削弱與中國的談判能力，所以不會說。”對於兩國利害關系發生尖銳沖突的事件，也留下了協商的余地。

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