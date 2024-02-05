“油管選舉運動依靠強硬支持層，令人擔心出現‘厭惡生意’”. February. 05, 2024 07:41. by 金恩智記者、李承佑記者 eunji@donga.com,suwoong2@donga.com. 第22屆議會選舉參選者通過YouTube（油管）宣布參選並招募黨員等的“油管選舉運動”接連不斷。這壹現象，是隨著通過朝野政黨強硬支持層經常光顧的政治油管而名聲大噪的預備候選人增加而產生的。但是，隨著他們在油管上發表含有虛假信息的陰謀論或敵視對方陣營的發言等，有人批評說，走向極端的政治兩極化將進壹步深化。 共同民主黨議會選舉“四號引進人才”、前國家情報院第壹次長樸善元（音）1月29日在油管“樸詩英TV”上就該黨代表（黨首）李在明遇襲事件表示：“我認為這不是單獨犯罪。如果沒有指示，怎麽會犯這樣的罪行呢？”他還說：“現政府乍壹看似乎重視韓美同盟，但仔細看的話，為了給日本提供大量資金，正在把韓美同盟當作幌子。” 去年9月作為“壹號引進人才”加入執政黨國民力量黨的京畿道南楊州丙預備候選人、前南楊州市長趙光漢1月31日出演了保守傾向的油管“李鳳圭TV”。他在節目中表示：“我的結論是，李在明代表連小區統長都不應該做。國民對待李在明這個人的實體過於松散。（李代表）是個危險人物。” 專家們擔心“油管選舉運動”現象會導致憎惡政治和“厭惡生意”。德成女子大學政治外交學系教授趙鎮萬（音）表示：“符合政治油管頻道的傾向和要求的人主要出演，是政治兩極化加劇的惡性循環結構。現實是，政界不斷出現讓人們認識到陰謀是知識、團結支持層的壹種‘厭惡生意’”。

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