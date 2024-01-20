柳賢振進入MLB“性價比高的5名FA投手”名單. January. 20, 2024 07:53. by 李憲宰 uni@donga.com. 距離美國職業棒球大聯盟（MLB）30支球隊的春季集訓還剩20多天，正在尋找新球隊的“韓國怪物”柳賢振（37歲）再次受到關註。 MLB.com於19日刊登了壹篇題為《雖然被低估，但能夠給人帶來驚喜的5名自由簽約選手（FA）首發投手》的報道，最先提到了柳賢振。繼柳賢振之後，詹姆斯•帕克斯頓、邁克爾•洛倫森、小雅各布、卡洛斯•卡拉斯科等球員也被選為能展開超期待表現的先發資源。 該媒體介紹稱，“雖然布萊克•斯內爾、喬丹•蒙哥馬利等將簽訂1億美元的多年合同，但除此之外，還有壹些隱藏的寶石般的投手”，“包括柳賢振在內的5名投手在本賽季將展開超出期待的活躍表現。” 對於柳賢振，該媒體評價道：“雖然全盛期已經過去，但依然是能夠擔任首發投手陣容壹軸的強大資源。“其根據是，在2022年接受肘部韌帶接合手術後歸來的去年下半年首發出場的11場比賽中，他投出了穩定的投球。去年8月重返投手踏板的柳賢振共投了52局，取得了3勝3負、平均責任失分3.46的成績。 變數是受傷經歷和不小的年紀。柳賢振繼2015年接受肩部手術之後，在2022年又接受了胳膊肘手術。受此影響，2017年以後，單賽季消化100局以上的投球只有3次。該媒體評價說：“去年柳賢振的四縫線快速球的平均球速降至歷史最低時速142公裏，但如果不受傷病影響，柳賢振擁有可以抵消控球能力和變化球等球速下降的好手段。”正在等待簽約的柳賢振正在日本沖繩進行針對新賽季的個人訓練。

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