壹美元都沒有就去了美國的韓國導演……K-Story再次獲得成功. January. 17, 2024 07:40. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韓裔制作團隊和演員們制作的奈飛電視劇《怒嗆人生》（Beef）在美國廣播界最高權威獎黃金時間艾美獎上獲得了8冠王。這是繼在2022年第74屆艾美獎頒獎典禮上，亞洲籍導演及演員首次獲得最佳導演（黃東赫）和最佳男主角（李政宰）的《魷魚遊戲》之後，包含韓國元素的作品取得的又壹壯舉。 《怒嗆人生》15日（當地時間）在美國洛杉磯孔雀劇院舉行的第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮上，舉起了限定劇鱷選集劇鱷電視電影類最佳劇集、最佳編劇、最佳男主角獎、最佳女主角獎等8座獎杯。 李成真（音譯）導演當天在最佳導演獎獲獎舞臺上表示：“第壹次來洛杉磯時，因為沒有錢，存折余額為負63美分。為了還錢，我說要存1美元，營業員問我‘真的存1美元嗎’。”他表達了自己的感慨：“當時什麽都不能確定，做夢也沒想到會拿獎。” 憑借《怒嗆人生》的主人公丹尼壹角獲得最佳男主角獎的史蒂芬•延在演藝生涯中首次獲得了艾美獎。他擊敗《喬治和塔米》的邁克爾•香農、《怪人：阿爾•楊科維克的故事》的丹尼爾•雷德克裏夫等響當當的競爭者，獲得了最佳男主角獎。他用顫抖的聲音和紅紅的眼眶說：“我想起了幫助我站到這裏的很多人。”在本月7日舉行的第81屆金球獎頒獎典禮上，他成為首位獲得金球獎限定劇鱷選集劇鱷電視電影類最佳男主角獎的韓裔演員。 《怒嗆人生》是壹部黑色喜劇，講述的是事業並不順利的韓裔移民者第二代丹尼（史蒂芬•延飾）和雖然是成功的企業家，但失去了自己的本來面目，過著令人窒息的生活的艾米•劉（黃阿麗飾）偶然被卷入暴力駕駛而引發的騷動的故事。該劇共10集，自去年4月公開以來，在Netflix全球收視時間前10名中連續5周榜上有名，十分賣座。 電視劇的特點是處處都融入了韓國元素。有評價稱，在通過《寄生蟲》（2019年）、《魷魚遊戲》（2021年）等全球對韓國文化的關心和理解度提高的環境下，該劇敏銳地捕捉到現代人經歷的憤怒和孤獨、壓迫和欲望，成功形成了普遍共識。

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