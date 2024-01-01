“只要認真傾聽，就能給身處困境的人帶來很大的力量。”. January. 01, 2024 08:13. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “只要認真傾聽，就能給身處困境的人帶來很大的力量。” 雖然物質上變得豐富，但是呼訴精神貧乏的時代。去年12月29日，在首爾永登浦區汝矣島純福音教會見到的純福音咨詢所高級牧師李美玉（咨詢總管•音譯）表示：“光是有人傾聽他們的困難，很多人就具有了生活的勇氣。”今年是純福音咨詢所“無私的愛（agapē•神愛）電話”（原“愛心電話”）設立44周年，80多名誌願者平均每月接到500多個咨詢電話。 ―最近人們經常咨詢哪些困難呢？ “家庭問題、職場問題、物質和人際關系等困難的類型大致和以前差不多。但是最近，隨著社會上不婚、單人家庭的增加，呼訴孤獨或人際關系問題的咨詢越來越多。大體上，他們和家人幾乎沒有交流，雖然他們在工作，但在公司也不太合適。因此，經常跳槽，漸漸遠離優質公司，形成惡性循環。” ―僅通過咨詢就能解決問題或治療嗎？ “要求電話咨詢的大部分人比起解決問題，因為無處可傾訴，所以經常來咨詢。那些人光有傾聽自己故事的人，有傾聽自己故事的地方，就能在生活中得到很大的力量。這從側面證明了咨詢有效果。所以這樣的人通過咨詢獲得力量，或生活變得困難的話就會打電話。當然，電話咨詢在特性上存在局限性，因此很難從根本上解決問題並引發變化。” ―傾聽別人的困難似乎不是壹件容易的事情……. “如果沒有使命感，這不是壹件容易做的事情。在無私的愛電話中，80多名誌願者每天都會接到3個小時的咨詢電話，雖然開始的時候會告知咨詢時間有30分鐘，但是經常會超時。因為無處可傾訴，所以好不容易鼓起勇氣，到時間了也掛不了電話。對他們來說，可能是為了克服快要死的痛苦而掙紮。還有壹定要說的話是，家人、朋友、熟人訴苦時，希望不要以‘那有什麽難的… ’這種形式漫不經心地說話’。” ―不要不以為然地說話是什麽意思呢？ “在我看來，雖然是微不足道的困難，但對某些人來說，這可能會是像自己的生活徹底消失壹樣巨大的困難。但是大部分都是經歷的事情，像‘為什麽因為那種事哭呢？’和‘隨著時間的流逝，壹切都會好起來’等，若無其事對待的情況很多。那麽當事人就會閉口不談，無法請求幫助。積累了那麽長時間，問題就會變大。在咨詢的過程中，經常看到只要家庭或周圍稍微關心壹下，就不會變得這麽嚴重的情況。 如果有人對自己說‘很累’，我希望大家能想成‘原來是為了活下去才向我伸手的’。”

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