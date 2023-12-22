“廢除實際居住義務”再次未能沖出國會國土委門檻. December. 22, 2023 08:40. by 吳承俊記者 ohmygod@donga.com. 在國會國土交通委員會上，包含廢除實際居住義務的《住宅法修訂案》21日再次未能越過國會常任委員會的門檻。自今年1月政府發表後，朝野在將近1年的時間裏未能達成協議，因此明年初入住預定者很有可能被適用實際居住義務。 據國會透露，國土委當天召開法案小委員會，討論了包含廢除實際居住義務內容的住宅法修訂案等。據悉，共同民主黨和國民力量黨國土委員之間的分歧未能縮小，法案處理被推遲。預計國土委將在28日全體會議前再次召開小委員會，審查住宅法修訂案。 實際居住義務於2021年實行，目前以首都圈約4.7萬套為對象。如果實際居住義務不被廢除，適用轉讓價上限制的公寓入住預定者必須支付余款，在可入住日以後實際居住2-5年。 從明年2月起，首個實際居住義務園區江東區上壹洞“e舒適世界高德城市橋"（593棟）等將開始入住。根據政府的發表，原本打算以押金支付余款的入住預定者之間出現了很多不滿。在適用實際居住義務的公寓中，明年入住的公寓共有1.5萬套。 此前，共同民主黨壹直持慎重的立場，認為如果廢除實際居住義務，可能會助長靠全租買賣住房的“差距投資”。相反，政府的立場是，實際居住義務侵害居住遷移自由等，副作用很大，應該廢除。尹錫悅總統19日表示，“以控制投機的名義實行的不合理規定正在歪曲市場”，並囑咐通過修正案。國土交通部部長候選人樸庠禹也在人事聽證會上表示：“（實際居住義務）存在歪曲市場的部分，原則上贊成廢除。”

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