韓美日澳首次共同制裁朝鮮發射偵察衛星 . December. 02, 2023 08:09. by 紐約=金賢洙記者、高道藝記者 kimhs@donga.com，yea@donga.com. 韓國、美國、日本和澳大利亞就朝鮮違反聯合國安理會決議發射軍事偵察衛星壹事，共同出面實施制裁。這是四國首次通過事前合作聯手對朝鮮實施制裁。由於中俄反對，新的安理會制裁受阻，亞太地區4個國家采取了共同行動。 當地時間11月30日，美國財政部海外資產控制辦公室表示，“把與支援朝鮮大規模殺傷性武器項目創造收益活動相關的8名朝鮮人和1家機構列入制裁名單”，並表示將對朝鮮偵察總局下屬的黑客組織“金秀基”和居住在俄羅斯、中國、伊朗等地的8名朝鮮人進行制裁。據悉，向伊朗提供武器的朝鮮“青松聯合”駐德黑蘭官員姜京日和李成日、駐中國北京官員姜平國（均為音譯）等。 韓國政府1日表示，將制裁朝鮮國家航空宇宙技術總局副局長李哲柱等5人和參與彈道導彈研究開發的6人。今年6月，韓國政府把金秀基列入制裁對象。日本政府當天也對包括金秀基在內的4家機構和5個個人進行了單獨制裁。 美國國務卿布林肯11月30日發表聲明說：“被推測為軍隊偵察衛星的21日朝鮮非法發射使用了違反安理會決議的彈道導彈技術，破壞了世界安全。特別是韓國、日本、澳大利亞首次分別指定並公布了制裁對象。”聯合國安理會11月27日召開緊急會議，但由於常任理事國中國和俄羅斯的反對，不僅沒有通過新的對朝制裁，連主席聲明也沒有通過。 朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社1日報道稱，朝鮮國務委員長金正恩在11月30日“航空節”之際訪問了人民軍空軍司令部和第壹空軍團飛行團。根據媒體公開的照片，金正恩在空軍司令部作戰指揮所拿著香煙查看了裝備。墻上的顯示屏畫面中可以看到包括韓半島、日本、東南亞部分在內的太平洋壹帶的照片。但據分析，與通常軍事偵察衛星拍攝的照片角度不同，因此很有可能不是最近發射的“萬裏鏡-1號”拍攝的照片。 當天，朝鮮還通過媒體公開了女兒金主愛自今年8月27日參觀海軍設施後時隔96天再次與金正恩同行的樣子。金正恩夫人和女兒穿著相似的皮大衣，戴著墨鏡觀看了示威飛行（特技飛行）。金主愛當天晚上出席慶祝宴會時，餐桌周圍的3張餐桌大部分都是女性幹部。有分析認為：“雖然現在判斷金主愛是否成為接班人還為時過早，但至少金正恩是想強調‘女性也可以成為下屆軍隊領導人’。”

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