鄭義宣被美國汽車媒體評選為“年度領導者”. November. 28, 2023 08:00. by 具特敎 kootg@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣（照片）被美國著名汽車專門媒體評選為汽車產業最佳領導者。現代汽車集團差別化的電動化戰略和人工智能、機器人等新事業推進成果是主要評選理由。 據現代汽車集團27日透露，美國汽車專門媒體《汽車新聞》公布了“2023汽車新聞全明星”38人，其中鄭義宣被選為最高榮譽的“汽車產業年度領導者”。 《汽車新聞》創刊於1925年，每年宣布30多名全球汽車產業全明星，並在其中選出1年內在業界發揮最出色領導能力的人物為今年的領導者。2018年通用汽車會長瑪麗·芭拉、2020年福特會長比爾·福特等被選為今年的領導者。 《汽車新聞》評選鄭義宣的理由是“引領多種未來技術，書寫了移動出行的新歷史”“現代汽車集團正在加強基於目的的移動出行（PBV）、電動車、氫能等地位，為了開發新技術，正在推進63萬億韓元的投資”。現代汽車集團提出了人工智能、尖端機器人、未來航空移動出行等面向未來的展望，這壹點也得到了好評。 鄭義宣在獲獎感言中表示：“這是對在世界各地獻身的現代汽車集團所有職員和合作夥伴的努力的認可。對未來移動出行的愉快想象是引領現代汽車集團成員革新的原動力。” 鄭義宣還提到了通過軟件定義汽車（SDV）的“智能移動解決方案”的核心事業方向。現代汽車集團計劃到2025年為止，將所有車型轉換為軟件定義汽車。為此，到2025年為止，無線軟件更新將適用於在全球市場銷售的所有車型。本月21日，現代汽車集團在新加坡開設了可以試驗未來技術的新加坡全球創新中心。在這裏確保的革新技術將階段性地引進到美國佐治亞州現代汽車集團Meta Plant America（HMGMA）和蔚山電動汽車專用工廠等新工廠。

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