岸田希望“取消水產品進口限制” VS 習近平指出“核汙水排海直接關系到健康”. November. 18, 2023 09:04. by 東京=常駐記者 李尚勛 sanghun@donga.com. 日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平當地時間16日在美國舊金山舉行了自去年11月以來時隔1年的首腦會談。據悉，兩國首腦雖然就兩國合作達成了共識，但就日本向福島核電站汙水排海、中國加強軍事活動等懸案，雙方沒有找到特別的切入點，只作了原則性的發言。 日本廣播協會（NHK）電視臺17日報道說，岸田要求中國立即廢除去年8月開始核汙水排海後中國對日本水產品進行進口限制的行為。對此，習近平針鋒相對地表示，核汙水排海直接關系到人類健康，日本應該接受國內外的擔憂。 岸田對中國加強在日本周邊與俄羅斯合作的軍事活動表示擔憂，並表示臺灣海峽的和平與穩定非常重要。他還要求立即拆除中國在兩國領土爭議領土尖閣列島（中國稱釣魚島）內日本專屬經濟區設置的浮標。 習近平強調，兩國應基於共同利益妥善管理分歧，重申戰略互惠關系的定義，構建符合新時代要求的兩國關系。分析認為，這是在強調在美中霸權矛盾中，與日本的戰略合作非常重要。

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