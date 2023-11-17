伊朗哈梅內伊對哈馬斯表示：“不會介入戰爭”……擴大戰爭的危險減少. November. 17, 2023 08:17. by 開羅=常駐記者 金起潤 pep@donga.com. 據英國《每日電訊報》等媒體15日報道，教政壹體的國家伊朗最高領導人哈梅內伊對最近訪問伊朗的巴勒斯坦武裝團體哈馬斯政治領導人伊斯梅爾·哈尼耶表示：“不會參加以色列和哈馬斯的戰爭。”此前壹直直接或間接向哈馬斯提供支援的伊朗自上月7日戰爭爆發後首次公開表示不參戰，因此備受關註。 如果伊朗不參戰，以色列和哈馬斯的戰爭擴散到整個中東戰爭的危險也將減少。由於以色列地面部隊對哈馬斯根據地巴勒斯坦加沙地區的波浪式攻勢，哈馬斯受到了相當大的打擊，其勢力很有可能進壹步減弱。 15日淩晨2點左右突襲加沙地區西法醫院的以色列軍隊表示，“在醫院內確認了哈馬斯作戰本部的存在”，壹再主張攻擊醫院的正當性。美國總統拜登也表示，“醫院裏有哈馬斯設施”，袒護以色列。哈馬斯反駁稱：“這是以色列的虛假煽動。” ● 哈梅內伊追究“沒有事先通報的戰爭” 據《每日電訊報》報道，哈梅內伊在與最近訪問伊朗的哈尼耶會面時，追問了上月突襲以色列發動戰爭時完全沒有事先通知伊朗的事實。另外，他還明確表示伊朗無意參戰。 路透社還報道說，哈梅內伊向哈尼耶施壓，以免哈馬斯內部出現伊朗和接受伊朗支援的黎巴嫩什葉派武裝團體真主黨應幫助哈馬斯全面參戰的聲音。據悉，哈尼耶本月初秘密訪問德黑蘭，向哈梅內伊等伊朗領導層呼籲提供幫助。 據悉，真主黨也完全不知道戰爭爆發的事實。壹名真主黨指揮官對《每日電訊報》表示，“睡醒後發現發生了戰爭”，表示哈馬斯方面沒有事先通知自己。 但據悉，哈梅內伊表示，無論以何種方式，伊朗將繼續幫助哈馬斯。其中包括通過真主黨等用火箭、無人機等攻擊美國在中東的以及以色列相關主要設施。分析認為，伊朗向哈馬斯表示聲援，但不想卷入與以色列或美國的直接對決。● 以色列：“對醫院攻擊是正當的”以色列15日表示，已確認加沙地帶最大的醫療機構西法醫院被用作哈馬斯的作戰總部。以色列軍方通過聲明表示：“在醫院用地內的壹棟建築物中找到了用作哈馬斯作戰指揮所的房間。”以軍聲稱在核磁共振成像拍攝中心也發現了包含作戰信息的電腦、AK步槍、彈藥、手榴彈等，並公開了相關視頻。分析認為，這是對阿拉伯國家等國際社會壹直批判“以色列攻擊民間醫療設施，導致巴勒斯坦平民犧牲者劇增”的回應。美國總統拜登也明確表示，“醫院裏有哈馬斯設施”，但哈馬斯否認，說這是“虛假煽動”。不過，關於以色列軍隊公開的相關視頻的爭議依然存在。這是因為與當初“無刪減、無剪輯”的主張不同，部分畫面是在進行馬賽克處理後才公開的。在雙方的攻防戰中，為釋放被哈馬斯抓獲的以色列平民人質、達成暫時休戰的談判正在加速進行。《紐約時報》等媒體報道說，雙方正在討論以停止3天的交戰為條件換取哈馬斯釋放50名人質的方案。據悉，以色列也在討論以相似數量釋放本國巴勒斯坦囚犯的方案，但雙方對停止交戰時間存在很大分歧。拜登表示“持有希望的態度”，暗示協商很快就會達成協議。

한국어