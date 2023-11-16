隨著臭蟲的擴散，東廟和弘大的二手服裝銷售額“減半”. November. 16, 2023 08:28. by 宋有根記者、徐智媛 實習記者 big@donga.com. “隨著2030世代顧客的減少，客人少了壹半。” 14日，記者來到首爾鐘路區東廟市場。賣二手服裝的商人趙某（63歲）說：“出現臭蟲擴散新聞後，年輕人似乎不再購買二手服裝了。” 由於臭蟲會通過服裝或包等轉移，因此回避購買二手服裝的氛圍正在擴散。首爾鐘路區東廟市場、麻浦區弘益大學街等受到了直接打擊，但二手服裝賣場卻動員了蒸汽熨鬥等，正在制定自救對策。 ●二手服裝銷售商表示：“與3周前相比銷售額減少了壹半” 東亞日報采訪組8日、14日、15日參觀了二手服裝賣場密集的東廟市場和弘大街頭。 在東廟市場見到的二手服裝賣場職員朴敏智（21歲）說：“本來天氣變冷的時候顧客就會增多。最近氣溫大幅下降，但客人比兩周前減少了30%左右。” 弘大街頭的情況也是如此。某二手服裝賣場老板朴俊書（30歲）說：“與3周前相比，銷售額減少了壹半”，“想到壹出現臭蟲就完了，所以比平時更仔細地用蒸汽熨鬥管理衣服。” 平時購買二手服裝或包包的人也因“臭蟲恐懼癥”而克制消費。上班族趙長浩（27歲）說：“平時每月購買20萬韓元以上的二手服裝，但自從上月末看到臭蟲新聞後開始克制購買”，“二手服裝的來源不明，堆積銷售的地方很多，所以很容易出現臭蟲。” 在二手交易平臺等，也有不少人克制購買服裝或包等可以轉移臭蟲的物品。大學生朴某（25歲）說：“平時經常在二手交易平臺上購買服裝等，但直到臭蟲被消滅為止，我都不打算再購買。” “臭蟲恐懼癥”最近隨著全國臭蟲發生件數的劇增，變得愈加嚴重。據國務調整室透露，6日至12日，全國共接到155件臭蟲發生申報，實際上有41件被判定為臭蟲。臭蟲發生地區有首爾（28件）、京畿（5件）、忠南（3件）、大邱（2件）、大田（2件）、仁川（1件）等。全國臭蟲發生件數增加到了全州（13件）的3倍以上。●殺蟲劑價格暴漲，缺貨嚴重 相反，隨著購買對防治臭蟲有效果的殺蟲劑的人增加，部分地區甚至出現了缺貨現象。本月初，殺蟲劑A產品在網上購物中心以每件6500韓元的價格銷售。但是最近隨著庫存的耗盡，每件價格飆升到了2.2萬韓元。銷售公司方面表示：“最近的銷售量是去年的近10倍左右。” 14、15日，記者訪問首爾市內的20家藥店，咨詢了購買殺蟲劑的問題，結果壹半（10家）的藥店回答“斷貨了”。首爾麻浦區孔德站附近的壹家藥店的相關人士表示：“殺蟲劑變得稀缺，銷售價格提高了1000韓元。如果現在所有的產品都賣完了，我們也沒有可賣的東西了。” 但是專家們指出，目前銷售的產品中，相當壹部分對臭蟲是否有效尚不確定。對此，政府於10日緊急批準了在海外效果得到認可的8款新煙堿類殺蟲劑產品，其中確保原料的4款產品可以立即生產。

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