“風之孫”李政厚刮起旋風，入圍“魅力FA 9人”名單. November. 09, 2023 08:53. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）對“風之孫”李政厚（25歲）的關註縮小到了“個位數”。 8日，MLB.com公布了“本賽季最有魅力的9名自由簽約選手（FA）名單”，並把李政厚和大谷翔平（29歲）等壹起列入名單。MLB.com 評價說：“李政厚以出眾的接觸能力為武器，完全可以在MLB舞臺上軟著陸。”《體育畫報》（SI）也將李政厚選為FA外野手第3位。SI解釋說：“李政厚的破壞力或許不是那麽炸裂，但出壘能力非常出色”，“在市場上的頂級外野手資源中最年輕，這是最大優點。”將李政厚提升為FA擊球手第4位的《福克斯體育》表示：“李政厚被評價為是比Kiwoom隊友金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）更多才多藝的希望之星。” 金河成在2020年12月以包括500萬美元（約66億韓元）的競標（Posting系統•非公開競標）費在內的4年3000萬美元（約393億韓元）的條件渡過了太平洋。體育專門媒體《Athletic》預測，李政厚有望獲得4年5600萬美元（約734億韓元）的合同。《體育報》預測說：“除了科迪•貝林澤（28歲）之外，今年冬天將不會有外野手能簽到比李政厚更大的合同。”貝林澤是2017年獲得國家聯盟新人獎、2019年獲得同聯盟最有價值球員（MVP）的明星球員。 預計目的地很有可能是舊金山巨人隊。舊金山隊團長皮特•普蒂拉上月7日親自訪問了Kiwoom主場首爾高尺天空巨蛋體育場等，正在致力於引進李政厚。MLB.com以58名棒球相關人士為對象進行了“頂級FA”最終目的地預想投票，結果顯示李政厚將加盟舊金山巨人隊的預測最多。此外，西雅圖和聖地亞哥等城市也被認為是預計目的地。 舊金山地區的媒體也開始發出“不能錯過李政厚”的聲音。舊金山俱樂部持有股份的“NBC 體育灣區”表示：“去年說得好像把吉田正尚（30歲）已經拿下了壹樣，但最終卻是被波士頓紅襪隊奪走了”，“這次也可能會有預料之外的球隊加入到引進李政厚的競爭行列。不能放松警惕。”吉田正尚是李政厚評價為“我參考最多的榜樣”的選手。以5年9000萬美元的條件加盟波士頓紅襪隊的吉田正尚，今年取得了0.289安打率、15個本壘打、72打點的成績。 畢業於首爾徽文高中，2017年加入耐克森（現Kiwoom）的李政厚在職業棒球聯賽中度過了7個賽季，才得以獲得通過Posting系統進軍海外的資格。MLB的Stove League（在休賽期針對球員的年薪協商和轉隊等問題展開口舌論戰）已經拉開帷幕，但李政厚只有在韓國大賽結束後才能正式申請Posting。MLB網絡預測稱：“美國感恩節（23日）長假結束後，才會出現正式的動向。”

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