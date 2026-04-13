社論：燃油消費增長 第三次石油限價凍結…須遵守國際油價聯動原則



政府出乎市場預料，將10日起適用的第三次石油最高限價予以凍結。此舉是考慮到美國與伊朗首次停戰談判等因素，暫緩上調價格。消費者負擔雖有所減輕，但財政負擔隨之加重。



上月13日起實施的石油最高限價，以反映新加坡國際成品油價格平均變動率的“國際油價聯動”方式每兩周核定壹次。據此，此次産生每升柴油300韓元、煤油100韓元、汽油20韓元的上調因素。但韓國政府以8日美伊宣布停戰導致油價驟跌，以及油價對民生物價影響巨大爲由，決定凍結價格。



問題在于，在高油價局面不知何時終結的情況下，貿然凍結油價可能削弱抑制燃油消費的效果並加大財政負擔。政府實施價格管控的石油最高限價制度施行後三周內，國內加油站燃油消費幾乎沒有減少。汽油消費反而有所增加。政府幹預削弱了節能誘因。燃油消費量大的大型運動型多用途汽車、乘用車及高價跑車使用者因油價管控獲得更大實惠的問題同樣存在。



政府在中東戰爭爆發初期先行管控油價，防止了油價暴漲，但賬單正在累積。國際油價上漲部分若未能反映至消費者價格，煉油企業將産生損失。彌補該損失需動用稅金。預計六個月內將投入約4.2萬億韓元。高油價長期化或與國際油價背離程度越深，財政負擔必然越重。



12日，美國與伊朗首次停戰談判破裂，中東局勢再度陷入迷霧。伊朗放棄核開發、重啓霍爾木茲海峽通行等停戰談判桌上難題衆多，霍爾木茲海峽緊張局面可能長期化，高油價或持續存在。石油最高限價是緊急情況下例外動用的措施。若濫用，市場將喪失功能，稅金將被虛耗。壹旦價格調控市場的需求抑制功能消失，即便實施公共機構車輛單雙號限行等措施，能源需求管理亦存在局限。



此次中東危機與2008年全球金融危機不同之處在于，各國財政余力等危機應對能力較以往減弱。韓國財政狀況尚屬良好，得以編制大規模危機應對預算並同時實施石油最高限價管控，但亦須銘記：國庫動搖將招致更大危機。

