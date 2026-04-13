高油價受害支援金27日起“首次發放”

韓國政府爲緩解高油價、高物價帶來的困難，將向70%的國民按每人10萬至60萬韓元規模發放“高油價受害支援金”。據行政安全部12日消息，高油價受害支援金將發放給以健康保險費核算標准爲准的收入下遊70%群體及基礎生活保障領取者等約3256萬名國民。支援金申請與發放分壹、二次進行。基礎生活保障領取者、次上位階層及單親家庭自27日起至下月8日優先進行首次發放。不屬于上述範圍的收入下遊70%群體，可于下月18日至7月3日進行第二次領取。基礎生活保障領取者可領取55萬韓元，次上位階層與單親家庭對象可領取45萬韓元；居住在非首都圈或人口減少地區的居民額外加發5萬韓元，最多可領取60萬韓元。其余收入下遊70%群體則視居住地發放不同金額。首都圈發放10萬韓元，非首都圈發放15萬韓元；人口減少地區中，居住在優待區域者可領取20萬韓元，居住于特別支援區域者可領取25萬韓元。高油價受害支援金對象甄選的具體標准將于下月公布。受害支援金可從信用卡與借記卡、地區愛心商品券、預付卡中擇壹領取。使用範圍與去年民生恢複消費券相同，僅限于傳統市場及年銷售額30億韓元以下經營場所。不可用于網上商城、投機性與娛樂行業，亦不可用于繳納公共費用。使用地區亦有限制。特別市與廣域市居民僅限在其居住的特別市與廣域市使用，道地區居民僅限在住址所在市郡使用。此外，受害支援金若未在8月31日前使用將自動失效。韓載熙記者 hee@donga.com