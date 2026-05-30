擔心發生第二西小門高架橋事故……全國有117處危險橋樑

“不會吧，是那麼危險的橋嗎？”29日，在慶北慶州市東川洞慶州橋上見到的居民樸某（54歲）聽到該橋在安全檢查中連續3年獲得相當於“立即禁止使用”的E等級後，這樣反問道。樸某說：“我幾乎每天都來這裏，但我完全不知道。正在考慮今後是否應該繞行其他地方。”當天，在雙向六車道設有步行路的慶州橋的市民中，很少有人注意到入口處懸掛的黃色“結構安全危險設施”標誌牌。標牌上寫着“根據《設施安全法》第25條，在該地區通行的人或車輛請注意安全”，但數十輛校車、轎車、貨車從橋上駛過，沒有一輛停下。慶州橋下面還有沿着北川邊散步的市民。● 問題橋樑全國有117座據國土安全管理院29日透露，以3月份爲準，全國37915座橋樑中，在安全檢查中屬於D級的橋樑有104座，屬於E級的橋樑有13座。安全檢查是以橋樑等設施爲對象調查缺陷與否，評價是否安全狀態的程序，管理該設施的地方自治團體或韓國道路公社等委託民間專門企業定期進行。總共5級中的第四級D級，是指“發生缺陷，需要緊急維修、加強的狀態”，E級則是最嚴重的狀態。最近發生坍塌事故的首爾市西大門區西小門高架橋在2019年發生了混凝土碎片掉落的事故，在同年進行的安全檢查中獲得了D等級。此後，隨着地面坍塌和混凝土脫落等反覆出現，決定拆除，從去年起進行拆除。慶北慶州市慶州橋的情況是，2023年發生橋墩龜裂，2024年被發現橋樑主要結構部位鋼筋不足，去年在橋樑支架破損等安全檢查中發現重大缺陷，連續3年被評爲E級。但該橋只限制20噸以上車輛的通行，其他車輛被允許通行。慶州市道路科負責人解釋說：“根據專家的意見，小型車經過也不會有太大影響，因此限制大型車在往返六條車道中只能行駛一條車道。”“獲評E級後，每年都進行加固工程，但設施老化嚴重，認爲已不可能再上調等級。已經制定了拆除所有橋樑並重新設置的計劃。”京畿道利川市梅谷橋和鶯山橋、江原橫城郡春堂橋的情況也類似。雖然三座橋都以車輛高度或重量爲標準限制大型車輛通行，但其他車輛和行人經過時沒有限制。其餘9座E級橋樑雖然禁止通行，但部分橋樑尚未着手拆除工程。去年7月因暴雨發生部分區間下沉的蔚山中區九三湖橋在同年12月被評爲E級之前，在通行受阻的狀態下進行了部分拆除工作。江原道洪川郡水下橋在2023年12月首次被評爲E級後，去年9月開始進行橋樑改建工程，今年4月底被拆除。相反，慶北聞慶市別巖橋和忠南禮山郡屯裏一橋目前還沒有進行拆除工作。● 應對預算不足和信訪負擔太遲地方自治團體呼籲，確保重新設置橋樑的預算和車輛控制信訪負擔很大。慶州市人士解釋說：“慶州橋是每年有3萬輛汽車經過的核心橋樑，擔心信訪不斷，很難阻止（通行）。從設計開始，僅行政程序就需要1年以上，而且不是公費支援事業的對象，需要480億韓元全額市費，因此確保預算也舉步維艱。”江原道洪川郡水下橋管理負責人表示：“一般橋樑工程費用加上拆除、再施工，短橋爲20億韓元，超過100米長則達80億韓元左右，因此地方在法律規定的時間內進行這種規模的工程是負擔。”專家指出，不結實橋樑如果不及時維修、加固，像西小門高架橋一樣，在以後的拆除、重新設置過程中也會增加危險。首爾科學技術大學安全工學系教授鄭鎮宇（音）解釋說：“維修、加固越晚，構築物狀態就越惡化，拆除舊構築物或重新施工時，工程的難度就越高，發生意想不到的變形或不穩定性就越大。”宋鎮鎬記者、崔孝貞記者 jino@donga.com、hyoehyoe22@donga.com