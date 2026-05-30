“掙多少就得交多少稅”…韓國綜指突破8000點重新點燃金融投資所得稅爭議

今年韓國綜合股價指數（KOSPI，以下簡稱韓國綜指）連日刷新曆史高點並突破8000點大關，有觀測認爲，尚未實施便已廢除的金融投資所得稅可能重新成爲主要議題。與韓國綜指處于箱體震蕩時的情況不同，當前應從征稅公平性層面加以研討。但投資者反對聲浪高漲，且該議題政治敏感度較高，政府和朝野政黨恐難輕易觸碰。李在明總統上月9日在國民經濟咨詢會議上表示：“賺錢的人應當交稅，不賺錢的人不應交稅，而現在不賺錢的人也在交稅，存在累退性的壹面。總有壹天需要將證券交易稅和轉讓所得稅調整到同等水平。”目前，僅持有特定股票超過50億韓元或持股比例達壹定規模以上被列爲大股東時，才就買賣差價征收轉讓所得稅。李在明總統的發言意在指出，應對實際産生的收益征稅才符合稅收公平。有解讀認爲，這預示著金融投資所得稅的重新引入將正式展開討論。金融投資所得稅是對股票、債券等金融産品投資所得征收的稅種。2020年文在寅政府時期新設，原計劃2023年施行。核心內容是對國內股票投資所得超過5000萬韓元的部分征收22.0%至27.5%（含地方所得稅）的稅金。然而，有擔憂認爲，韓國股市“巨手”或爲避稅而離開市場。2022年尹錫悅政府將金融投資所得稅引入時間從2023年推遲兩年至2025年。當時韓國綜指停留在2000點到3000點壹線，“韓國折價”被指爲韓國股市的痼疾。最終，朝野達成協議，于2024年廢除了金融投資所得稅。以引入金融投資所得稅爲前提而調低的證券交易稅率也從今年起回升至2023年水平。關于金融投資所得稅重新引入問題，政府至今仍持不進行具體討論的立場。副總理兼財政經濟部長官具潤哲近期在記者座談會上劃清界限稱：“將在市場條件充分成熟時再行研討。”也有分析認爲，股市向好使證券交易稅收入大增，可能成爲金融投資所得稅重新引入討論的變數。截至今年3月，證券交易稅征收額達2.8萬億韓元，較壹年前的8000億韓元增長234.6%。政府在編制今年預算案時，曾將證券交易稅收入預期定爲5.4萬億韓元，後在3月編制追加更正預算時將目標值上調至10.6萬億韓元。專家指出，爲落實“有收入處即有稅收”的稅收原則，有必要整備現行征稅體系。首爾市立大學稅務學系教授金宇哲（音）表示：“若不通過引入金融投資所得稅實現稅制合理化，其他稅目改編也無從談起。完全可以通過爲青年等收入不高群體提供近乎免稅的優惠並調整稅率的方式，充分彌補此前投資者不滿的部分。”世宗=金秀研記者 syeon@donga.com