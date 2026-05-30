新職員面臨滅絕危機……要用“靈活工作革命”來克服



據說，最近二三十歲的青年保險設計師正在增加。不僅是就業準備生，就連上班族也投身於保險營業。有專職設計師，也有不少副業設計師。保險公司正在以“N工作者”“N工作員工”等名義增加自由職業設計師的招聘。在維持現職的同時，作爲副業，可以在自己希望的地方、自己希望的時間工作。雖然收入不穩定，僱傭形態也不穩定，但去年達到了17600名左右，是1年前的3倍多。



N工作設計師熱潮體現了就業難的陰影。無論是求職者還是就業者，都會抱着“先抓住賺點小錢的機會”的心態。對於還沒有進入僱傭市場的人來說，這種機會也是寶貴的工作經驗。換個角度來看，可以看出對工作時間和形態多樣的工作崗位的需求有多大。



在新職員被人工智能代替的趨勢下，對於副業或彈性工作崗位的需求將會更加爆發。據國家數據處透露，上個月有經驗的30多歲人羣的僱傭率維持在80%左右，但經驗不足的15歲-29歲青年層的僱傭率在4年內呈下降趨勢。這種現象有可能更加明顯。據世界經濟論壇發行的《未來工作崗位報告2025》問卷調查結果顯示，40%左右的僱主表示：“將在可以用人工智能自動化的業務中裁減人力。”這樣下去，新職員有可能面臨滅絕時代。



連僱傭市場的門檻都沒有跨過的這些人要想找到工作，企業的人工費負擔必須低。如果設計多種工作形態和工作時間，企業就可以節約人工費，僱用青年。相比長期實習，有必要以1-4周爲單位嘗試項目型短期實習。



在德國，有爲了讓失業者進入勞動市場而制度化的“迷你工作”“中間工作”，韓國可以參考。“迷你工作”崗位是低薪兼職工作崗位，勞動者幾乎不用繳納社會保險費。“中間工作”的薪資略高，但勞動者可以根據收入水平少交保險費。這兩項制度都是2002年至2005年德國總理施羅德推進的“哈茨改革”的一環。有評價認爲，在將21世紀初超過10%的失業率降至2015年的5%以下方面起到了很大作用。



在德國、瑞士、法國等地活躍的工作-學習並行制是每週工作一部分時間、剩餘時間學習新技術的方式。這是企業可以提前將求職者訓練成有經驗的員工的方法。雖然韓國也在嘗試，但有必要與優質的工作崗位聯繫起來，進一步搞活。



短期項目性工作崗位或彈性工作制是克服低出生率的有效手段。對於養育孩子的職員來說，時間分配和金錢一樣重要。首先解決低出生率問題的歐洲福利國家認爲，彈性、選擇性的工作時間制度是解決方法。



重新設計工作方式和時間的改革，應該像新技術的速度一樣具有革命性。現在應該儘快防止因安於陳舊工作制度而錯失良機，導致人力、社會資源流失。

