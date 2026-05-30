高物價致實際收入增長僅0%水平…“通脹戰爭”須再勒緊缰繩

高物價長期化背景下，今年第壹季度（1月-3月）韓國家庭實際收入增長率僅停留在0%水平。據國家數據中心統計，第壹季度家庭月均收入爲548.1萬韓元，同比增加2.4%，但扣除物價上漲因素後的實際收入增長率僅爲0.4%。數字上看，工資袋似乎更厚了些，但陡增的生活物價將增量悉數吞噬，家庭實際購買力只能算是原地踏步。收入幾乎沒有增長，物價卻大幅躥升，致使支出增幅超過收入。第壹季度家庭月均消費支出同比增長5.3%。這是自2024年第二季度（4月-6月）之後，時隔1年零9個月消費支出增長率首次超過收入增長率。這並非因開支無度，而是食品與生活必需品價格猛漲所致。高物價好比先讓低收入層錢袋變薄的殘忍“累退稅”。收入下遊20%階層的消費支出同比增長7.3%，赤字結構進壹步加深。住房及生活費用支出占比較大的低收入層，直接受到“菜籃子”物價暴漲的沖擊，正承受著嚴酷的痛苦。問題在于，內外都堆積著今後還將刺激物價的不穩定因素。28日，韓國銀行將今年全年消費者物價上漲率預期值定爲2.7%，較三個月前上調0.5個百分點。伊朗戰爭帶來的高油價壓力日益增大，飙升至1500韓元區間的韓元對美元彙率也在刺激進口物價。上月韓國生産者物價環比上漲2.5%，創下外彙危機後28年來最大漲幅，這些影響將在數月時差後反映到消費者物價上。三星電子等大企業的大規模績效獎金發放，同樣可能向市場釋放巨額流動性，成爲刺激物價的因素。出于物價壓力加大等緣由，韓國銀行28日正式宣布年內將上調基准利率。爲應對削弱經濟基本體力的高物價沖擊，將物價穩定置于首位的貨幣政策已成必然。政府應朝著不加劇物價不穩的方向，慎重運用財政政策，並加緊制定將高物價下毫無防備的弱勢群體所受打擊降至最低的對策。家庭、企業等所有經濟主體也有必要正視高成本結構還將持續壹段時期的現實，共擔痛苦，合力推進體質改善。