韓美下週在首爾舉行核潛艇和鈾濃縮等後續磋商

韓國和美國將於6月2日至3日在首爾舉行爲期兩天的首次正式會議，討論建造核動力潛艇及確保鈾濃縮權限等核心安全問題。這是兩國時隔8個月再次坐到談判桌前，以履行包含去年10月在慶州韓美首腦會談結果的“共同事實清單（共同說明資料）”安保領域的後續措施。韓國政府計劃在11月舉行的美國中期選舉前就主要爭論焦點達成協議，關鍵是能否在首次會議上就協商時間表等問題達成共識。韓國外交部29日表示，兩國將就共同事實清單安全領域後續措施磋商舉行啓動會議。韓國將由外交部第一次官樸潤柱和青瓦臺國家安保室、外交部、國防部、氣候能源部、科學技術信息通訊部、產業通商部、原子能安全委員會人士等組成的泛政府代表團出面。美方以國務院副國務卿艾利森·胡克爲主軸，白宮國家安全委員會、國務院、能源部、戰爭（國防）部等人士也將參加。美國代表團訪韓原來預計在6月中旬進行，日程有所提前。美國國務院當天也表示：“爲推進特朗普總統的核合作構想，胡克將率領泛政府代表團訪問首爾。”美國國務院解釋說：“代表團將與對口部門討論包括安保和經濟合作在內的旨在加強韓美同盟的懸案。”此次會議將集中討論建造核潛艇、造船業合作、確保鈾濃縮及使用後核燃料再處理權限等問題。韓國政府本月26日在李在明總統親自主持的未來國防戰略委員會會議上公佈核潛艇開發基本計劃等，表明了加快核潛艇建造速度的意志。政府計劃在韓國建造三四艘8000噸級核潛艇，爲此計劃從明年開始正式進行核潛艇設計，在2030年代中期下水，在2030年代後期完成戰鬥力化。最大的爭論焦點是核潛艇建造場所和軍用核燃料供應問題。韓國政府的立場是一定要在本國建造核潛艇。特別是潛艇的燃料與確保鈾的使用權有關。爲了建造核潛艇，必須從美國獲得軍用核燃料。但2015年修訂的現行《韓美原子能協定》限制韓國將核燃料用於武器，因此，爲了建造核潛艇，必須另行簽訂允許例外的協定。鈾濃縮率也是關鍵。韓國政府表示，將建造使用濃縮度不到20%的低濃縮鈾的核潛艇。美國部分人士擔心韓國將核燃料轉用爲武器，兩國將就鈾濃縮比率、使用範圍、事後管理等問題進行激烈的協商。《原子能協定》關係到獲得鈾濃縮及使用後核燃料再處理權限，其修改方式能否在此次會議上得到討論備受關注。外交部解釋說：“此前一直與美方實務人員祕密溝通，進行了周密的準備，因此將努力從第一次會議開始取得實質性進展。”申나리 journari@donga.com