“美伊就結束戰爭諒解備忘錄達成臨時協議…只待特朗普批准”

據美國政治新聞網站Axios當地時間28日報道，美國與伊朗已就包含立即開放霍爾木茲海峽及延長60天停火的結束戰爭諒解備忘錄（MOU）達成臨時協議。高濃縮鈾棄核等伊朗核談判將在停火期間進行。但據悉，美國總統特朗普尚未最終批准該諒解備忘錄。與伊朗革命衛隊關系密切的塔斯尼姆通訊社當天反駁稱：“諒解備忘錄文本尚未敲定，西方所謂達成協議的說法不屬實。”Axios援引白宮官員的話報道稱：“美伊談判代表團已就延長60天停火及重啓伊朗核談判爲要旨的諒解備忘錄達成臨時協議。只待特朗普總統的最終批准。”據美聯社報道，諒解備忘錄包含伊朗在30天內清除霍爾木茲海峽所有水雷、不再征收通行費等內容。作爲回應，美國將視霍爾木茲海峽民用船舶航行恢複程度，逐步解除對伊朗的海上封鎖。美國副總統JD•萬斯當天談及談判氣氛稱：“雖然無法保證，但已十分接近（達成協議）。”不過，聽取臨時協議草案彙報的特朗普總統並未當場批准。Axios援引美方官員的話報道稱，特朗普總統要求調解人給他幾天考慮時間。英國《衛報》就此報道稱：“特朗普總統已與以色列等盟國分享了諒解備忘錄草案。”。在此背景下，伊朗當天聲稱擊落壹架美國無人機，繼續保持軍事緊張態勢。對此，美軍中央司令部立即反駁稱：“沒有美軍飛機被擊落。”林雨宣 imsun@donga.com