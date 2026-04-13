高市早苗：“修改憲法的時候到了”……“可戰爭國家”的意志

日本首相高市早苗（照片）12日表示：“修改憲法的時間到了。希望以在提議修改案上找到方向的狀態，迎接明年的黨代會。”這表現出了“今年修憲討論取得進展，明年提出修憲案”的看法。這是高市早苗首次公開修憲時間表。據《朝日新聞》等日本媒體報道，高市當天在東京市內酒店舉行的自民黨黨代會上表示：“依靠日本人自主修改憲法是黨的基本方針。”她就國會討論修憲問題表示：“不能是爲了討論而討論。爲了迴應國民的請求，應該爲了作出決斷而進行討論。”她還說：“讓我們堂堂正正地向國民詢問是否翻開新的一頁。”她明確表示，不僅要進行國會層面的討論，還要進行修憲的國民投票。如果要在日本提出修憲案，衆議院和參議院必須分別有三分之二以上的議員贊成。之後在國民投票中獲得過半數才能成立。自民黨在今年2月的總選中取得壓倒性勝利，目前衆議院（下院）的465個議席中，擁有超過可以提議修憲案的議席數（310席）的316個議席。但是在參議院，聯合執政黨日本維新會的議席加起來還不到過半。但是，也有不少在野黨議員認同修憲的必要性，因此有人預測稱，在參議院通過並非不可能。高市當天沒有提及個別改憲項目。由高市擔任總裁的自民黨也帶頭推動“修憲攻勢”。在此次黨代會之前發表的《建黨70週年新藍圖》中，自民黨就修憲問題表示：“這是生死攸關的要求。爲了實現這一目標，應該團結黨的力量。”黨代會上還通過了以向國會提交修憲草案等爲目標的“2026年運動方針”。有人指出，修憲能否成功最終取決於內容的“細節”。在討論修改的事項中，與緊急事態條款、選舉區調整、教育環境充實等不同，把自衛隊新寫入憲法在日本國內也有不少意見。被稱爲“和平憲法”的現行憲法第九條規定，永久放棄戰爭和行使武力，放棄擁有陸海空軍戰爭力量，並否認交戰權等內容，因此憲法中沒有提及作爲實質性軍隊的自衛隊。對此，有人指出，如果自衛隊被寫入新憲法，日本將超越成爲“可戰爭國家”，加快“軍事大國化”步伐。黃仁贊 hic@donga.com