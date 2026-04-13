“請相信我們的改變” 與十三萬阿米共同開啓世界巡演

“我們雖然展現了許多變化，但重要的東西沒有改變。那就是七個人決定壹起走下去的事實，以及對大家的壹片真心。”打破三年零九個月空白期的防彈少年團（BTS）世界巡演“阿裏郎（ARIRANG）”，9日起在韓國京畿道高陽市高陽綜合運動場主體育場拉開帷幕。防彈少年團計劃在北美、歐洲、南美等全球34座城市舉行85場演出，此次世界巡演將壹直持續至明年3月。11日下午舉行的第二場演出，是面向經受了漫長等待的粉絲群體“阿米（BTS粉絲俱樂部）”承諾“更加光明未來”的場合。盡管春寒料峭，約4.4萬名觀衆仍以熾熱的氣氛迎接防彈少年團。防彈少年團同樣獻上上月20日發行的正規五輯《阿裏郎》收錄曲等22首歌曲，在約150分鍾內予以回應。演出開場伊始，手持紅色煙霧彈的舞者橫穿舞台，隨即以刀鋒碰撞聲強烈的歌曲《Hooligan》宣告開始。50余名蒙面舞者與身著黑色皮衣的防彈少年團齊舞之際，染成紅色的“阿米棒”齊刷刷揮動起來。接連演繹的《Aliens》與利用自拍攝像頭的《奔跑吧防彈》，令觀衆席的歡呼聲經久不息。正如專輯名稱“阿裏郎”，演出在視覺上诠釋韓國認同感的做法同樣引人注目。舞台中央設置了以慶會樓爲靈感打造的亭閣式展館，營造出“同享宴樂”的空間。向四面延伸的延伸舞台令人聯想到太極旗的四卦，其設計旨在讓成員能夠360度與觀衆互動。《They Don‘t Know ’bout Us》舞台將韓國假面進行現代诠釋後的影像等投射于屏幕，凸顯歌曲信息。演唱融入民謠《阿裏郎》的《Body to Body》時，舞台上展開了運用發光二極管旗幟與綢帶的江江水月來舞曲表演。整場世界巡演150分鍾宛如壹個敘事結構，行雲流水般推進。在主打歌《SWIM》中，白色布幔與燈光塑造出波浪意象；隨後的《Merry Go Round》則讓舞台自然變作旋轉木馬，營造出夢幻氛圍。當天，防彈少年團成員甚至行“大禮”，難掩激動之情。成員智旻表示：“非常想念大家，感謝大家等待我們。我們將以精彩的舞台和音樂報答各位，請壹直陪伴在我們身邊。”隊長RM則似有意識于外界評價專輯《阿裏郎》與防彈少年團以往風格不同，說道：“我們都已經年過三十了。希望大家寬容地看待我們的變化，並給予信任。”強調與阿米溝通的舞台設計同樣頗具效果。當天，成員們並未固守壹處追求“刀群舞”整齊劃壹，而是積極利用延伸舞台，力求拉近與觀衆席的距離。全體成員手持麥克風呈現的生動現場演唱，更增強了臨場感。安可環節前安排的“防彈少年團練歌房”環節，成員們即興演唱了《DNA》與《Take Two》等歌曲，引來現場陣陣歡呼。高陽=史智媛記者 4g1@donga.com