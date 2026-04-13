金建希關係戶承接“尹錫悅官邸搬遷工程”，費用是預算的三倍……總統室根本不研究競爭企業的報價，三天後拍板

尹錫悅政府時期負責首爾市龍山區漢南洞總統官邸遷移工程的公司“21克”，向總統室索取了40多億韓元的工程費用，接近當時已確定工程預算的3倍。但據悉，總統室連競爭企業的報價都沒有研究，三天後就把工程交給了“21克”。據正在調查官邸遷移特惠疑惑的第二次綜合特檢組（特別檢察官權昌永）等12日透露，官邸搬遷工程當時，總統職務接管委員會於2022年4月將官邸裝修工程企業從原來的企業改爲“21克”。當時，過去負責青瓦臺宴會廳工程的原企業已完成設計圖紙並已準備施工。此後，總統祕書室於2022年5月從21克那裏收到“官邸工程共需41.16億韓元”的預計報價。21克提出的金額是當時政府爲官邸工程而編制的14.4億多韓元預備費的近3倍。21克當時是連官邸工程的設計圖也沒有單獨提交的狀態。特檢組認爲，當時總統祕書室高層負責人接到上述報告後，在沒有采取其他措施的情況下，就着手進行21克工程，正在確認這一過程中是否存在特惠問題。總統祕書室於2022年5月以官邸居住樓工程的名義，與21克簽訂了12億韓元規模的第一次合同。特檢組推測，祕書室在3個月後確保了追加預算，以官邸辦公樓的名義與21克方面簽訂16億韓元規模的第二次合同。據悉，特檢不僅認爲這樣的“分割工程合同”非常罕見，而且也正在調查它是否屬於違反國家合同法的違法程序。特檢組懷疑前總統尹錫悅的夫人金建希行使影響力，將和自己關係密切的21克指定爲官邸工程企業。據悉，特檢從21克人士處確保了陳述，其主旨爲“2022年4月金建希在展示原企業設計圖紙時，要求繼續提出研究意見，並要求承接工程”。特檢組從負責官邸遷移業務的前國土交通部第一次官金五鎮那裏收到一份自首書，內容是“從當時擔任總統室遷移特別工作組組長的國民力量尹漢洪議員那裏聽說，‘是金建希挑選的企業’”，正在確認其真實性。古都藝記者、蘇雪姬記者 yea@donga.com、facthee@donga.com