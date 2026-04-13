像是在做給特朗普看，金正恩表示“完全支持中國內外政策”

朝鮮國務委員長金正恩會見來訪的中國共產黨中央政治局委員、外交部長王毅時表示：“完全支持中國的內外政策。”分析認爲，這是爲了在美國總統特朗普下個月訪華之前強調反美聯盟，意在展示朝鮮與中國的密切關係。據朝鮮中央通訊社11日報道，金正恩前一天接見王毅時強調：“朝中兩國有必要在各層級進一步深化往來與接觸，加強相互支持與合作，這從當前國際地緣政治形勢及兩國長遠戰略利益的角度來看具有重要意義。”他還表示：“最爲珍視、最優先地重視並進一步鞏固和發展以社會主義爲核心的朝中友好關係，是朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府的堅定立場。我們黨和政府完全支持中國黨和政府本着一箇中國的原則，爲實現國家領土完整、建設公平正義的多極世界的一切內外政策。”分析認爲，金正恩的講話是爲了在下月中旬特朗普訪華之前再次確認朝中團結。韓國統一研究院高級研究委員洪敏表示：“針對下個月美中首腦會談上討論韓半島問題的可能性，朝鮮希望看到什麼紅線，如果美國希望進行對話，可以協調朝鮮的條件和中國的作用。”分析認爲，金正恩強調一箇中國原則，也是強調與中國的反美聯合。朝鮮中央通訊社此前報道稱，王毅在會見朝鮮外務相崔善姬時表示：“在以美國爲首的西方勢力日益加劇的孤立扼殺陰謀中，在社會主義建設方面取得了新的成果。”申納裡 journari@donga.com