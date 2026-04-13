美伊首次結束戰爭談判，因核問題分歧而受阻

美國和伊朗當地時間11日至12日凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行了約21個小時的馬拉松談判，但未能就結束戰爭達成協議。在今年2月28日爆發的此次戰爭的首次談判中，雙方在棄核和重新開放霍爾木茲海峽等核心爭議上未能消除分歧。但是，雙方都留有餘地表示會審視對方對自己提議的反應，因此有分析認爲不久後會進行後續談判。率領美國代表團的副總統萬斯12日在會談場所伊斯蘭堡塞雷納酒店舉行的記者會上表示：“好消息是，我們在21小時內多次與伊朗進行了實質性討論；壞消息是，我們沒有達成協議。我們非常明確地表明瞭美國的‘紅線’。”萬斯的記者會前有外媒報道稱，兩國談判團將再進行一天的談判以進一步討論，但美國代表團當天下午乘飛機啓程回國。萬斯認爲，結束戰爭談判的最大絆腳石是伊朗棄核的協議。他強調：“我們本應看到伊朗不會追求核武器的根本性、長期性的承諾，但還沒有看到。希望看到這一點。”《紐約時報》等媒體報道說：“除了鈾濃縮爲零和儲備鈾運出外，霍爾木茲海峽的運營和以色列是否停止轟炸黎巴嫩也是談判的焦點。”伊朗外交部發言人埃斯邁爾·巴蓋伊對伊朗國家通訊社伊斯蘭共和國通訊社表示：“雖然就幾個問題達成了協議，但由於霍爾木茲海峽等兩三個爭論焦點，最終未能找到突破口。”不過，兩國談判團都留下了日後談判的餘地。萬斯說：“我們將拭目以待，看看伊朗是否會接受我們的最終、最好的建議。”巴蓋伊也表示：“此次會議是在40天的戰爭後不信任和會議蔓延的氣氛中進行的，當然不可能通過一次會談達成協議。我們將努力使雙方的立場更加接近。”此外，美國當天向霍爾木茲海峽派遣兩艘軍艦，展開了排雷行動。這是自此次戰爭爆發以來，美國軍艦首次進入霍爾木茲海峽。有分析認爲，此舉意在強調霍爾木茲海峽航行穩定，通過施壓開放提高談判力。紐約=常駐記者 林宇善、巴黎=常駐記者柳根亨 imsun@donga.com、noel@donga.com