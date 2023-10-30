金基麗短道速滑世界杯連續兩站奪金. October. 30, 2023 08:23. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “蘭博基麗”金基麗（19歲•城南市廳•照片•音譯）在世界杯開幕後的連續兩站大賽上都獲得了金牌。 29日，在加拿大蒙特利爾舉行的2023~2024國際滑聯（ISU）短道速滑世界杯第2站女子1500米決賽（A組）中，金基麗以2分34秒588的成績通過了終點線。上周在同壹地點舉行的第壹站1000米比賽中，金基麗在比賽最後階段憑借“日積月累”的技術奪冠，當天從比賽初期開始她就穩居領先地位，輕松地獲得了金牌。 繼2017~2018賽季的崔瑉禎（25歲•城南市廳）之後，在短道速滑世界杯第1、2站比賽中連續獲得金牌，金基麗是第壹人。在2018年平昌、2022年北京冬奧會上獲得女子1500米兩連冠等作為國家隊“王牌”活躍的崔瑉禎以再充電為由，在本賽季退出了國家隊。填補崔瑉禎空缺並獲得“新壹代王牌”稱號的金基麗表示，“本賽季開局很好。因為準備得非常認真，所以我認為（奪冠）是理所當然的事情。” 在第1站比賽上獲得男子1500米冠軍的黃大憲（24歲•江原道廳）在第2站比賽中被威廉•唐吉努（22歲•加拿大）擊敗，只能滿足於獲得銀牌。上周1000米冠軍得主金建宇（25歲•體育彩票）繼黃大憲之後，獲得了1500米銅牌。第2站比賽時，男女組1500米項目將進行到B組比賽（30日）。

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