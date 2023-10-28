尹錫悅與朴槿惠見面的第二天前往大邱慶北地區……對安東儒林表示：“尊重傳統才能發展”. October. 28, 2023 08:54. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統27日前往慶尚北道安東市屏山書院，並表示：“國民尊重我們的傳統，履行自己的責任，國家才有發展。我將尊重傳統，致力於傳統文化的昌盛。”尹錫悅在結束中東巡訪回國後，前壹天會見了朴槿惠前總統，緬懷朴正熙前總統的業績，並於當天訪問慶尚北道，連續兩天向保守層示好。 尹錫悅當天下午3點在安東市屏山書院舉行的儒林相關人士座談會上表示：“儒林的精神是尊重傳統、盡責的態度。在國家、地方、家人、職場中，不把自己把該做的事情推給別人、轉嫁給別人，徹底履行自己的責任和職責，這就是儒林的某種氣節和精神。”他還說：“我作為總統，也會盡到我的公事職責、為國民工作的職責。來到柳成龍先生的屏山書院，就像回到故鄉壹樣，心情非常舒暢。因為見到了各位尊長。” 尹錫悅還訪問安東市，主持第五次中央地方合作會議，並聽取了地區現場對地方消失危機的意見。此外，他還征詢了體現“大韓民國任何地方都能幸福生活的地方時代”的方案。尹錫悅要求，為了壹個月後釜山申辦2030世界博覽會，要凝聚各市、道的力量。他還提到地區均衡發展的重要性，囑咐要深入討論應對地方消亡危機和搞活地區經濟。 這是尹錫悅自當選人時期把安東作為首訪地點後，時隔1年半再次訪問安東。在最近的輿論調查中，導致尹錫悅國政執行支持率下降也是因為傳統支持層，這壹點也對此次行程產生了影響。上周韓國蓋洛普民意調查結果顯示，大邱和慶北的支持率比前壹周下降13個百分點（45%），跌幅最大，從這壹點來看，確保傳統支持層的必要性增大也產生了影響。其中的含義，是向作為政治基礎的大邱、慶北地區民心提出訴求，並控制支持層的脫離趨勢。由此，也有人建議：“因為總是強調宅旁田地（後花園），也該註意中間階層擴大等首都圈的民心。”

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