在國家面臨消失危機之際，政界對低出生率束手不管. October. 21, 2023 08:17. . “高考嗎？肯定要送到外國去上大學。上國內大學幹什麽。國家都要消失了……” 記者最近與有上小學的子女的家長見面聊天時聽到了這樣的話。這名家長住在被稱為“大韓民國私教育第壹街”的首爾江南區大峙洞。記者問到了高考，對方突然作出了提及低出生現象的答復。 大峙洞家長對教育政策的反應，比大韓民國任何家長都要靈敏，是引領最新高考戰略和趨勢的專家。這位家長也已經實踐了“孟母三遷之教”，考慮學區後還把家搬到了大峙洞。這名家長居然說：“這樣下去，數十年後國家可能會消失，把孩子送到醫科大學或法學院有什麽意義呢?最近說這種話的江南媽媽們，可不止壹個兩個。”在她們看來，低出生率問題不是遙遠的未來，而是迫在眉睫的危機。 據統計廳數據，40年前的1983年，預計壹名女性壹生平均生育2.06人。如果綜合出生率不到2.1名，根據被分類為低生育國家的標準，當時已被列入低生育國家。 但由於沒有制定適當的對策，出生率持續下降，韓國2001年成為超低出生率國家（1.3人以下）。此後直到2005年，政界才急忙制定《低生育高齡社會基本法》，開始投入預算。15年來投入280萬億韓元，但結果慘淡。去年的出生率為0.78名，是全球最低。 低出生警告燈從數十年前就開始亮著。但政治圈和政府只是濫發發放善心性現金政策，既沒有解決問題，也沒有向國民告知問題的嚴重性。第21屆國會成立了人口危機特別委員會，10個月裏只開了4次會。雖然提出了435個低出生率相關法案，但在全體大會上通過的只有19個。尹錫悅總統和共同民主黨代表李在明都在去年大選中承諾解決低出生率問題，但並沒有讓人感受到的變化。將生死寄托在明年國會選舉公推上的國會議員們沒有解決國家課題低出生問題，而是專註於選區事業。 在首爾市江西區區長補缺選舉中失敗的執政黨國民力量黨，前代表李俊錫和該黨議員安哲秀展開了責任攻防戰，表現出了不體面的樣子。大選候選人級政治家們為了互相牽制而展開幼稚爭論的瞬間，低出生率狀況進壹步惡化，國家危機正在深化。 曾在朴槿惠政府擔任執政黨代表的前新國家黨代表金武星像口頭禪壹樣說：“如果不能解決低出生率問題，國家就會滅亡。”雖然他沒有提出解決方案，但解決國家難題的苦惱是真誠的。但是之後見到的政治家中沒有壹個人給人的印象是在真誠地考慮低出生問題。如果政治家們比江南媽媽們更不關心低出生問題，國家真的會滅亡。

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