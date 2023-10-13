起亞EV3-4-5同時公開……“將開啟電動汽車大眾化時代”. October. 13, 2023 08:38. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 起亞汽車將從2025年開始將全球電動汽車生產基地從韓國和中國等2處擴大到全世界8處。隨著電動汽車時代的快速開啟，這是為了適時供應適合當地市場的車型而做出的戰略選擇。起亞還宣布計劃在2024年和2025年陸續推出中小型車型“EV3”、“EV4”、“EV5”，提前實現國內電動汽車的大眾化。 ● 電動汽車生產基地從2個擴大到8個 起亞汽車社長宋浩成（音）12日在京畿驪州市Maiim Vision Village舉行的“2023年起亞EV日”上表示：“到2025年為止，將把全球EV（電動汽車）生產基地擴大到8個。”起亞目前在韓國生產電動汽車中的準中型運動型多功能車（SUV）“EV6”、準大型SUV“EV9”、輕型車“Ray EV”等，在中國生產準中型SUV“EV5”等。美國、印度、斯洛伐克、墨西哥等海外生產基地則只生產內燃機車。 也就是說，從2025年開始，這些海外工廠也將生產電動汽車。此外，現代汽車集團正在推進的新加坡革新中心（今年竣工）和美國佐治亞州Metaplant（明年下半年竣工）也將新加入其中。 起亞計劃將韓國作為總管電動汽車開發和生產的全球樞紐，在其他地區生產符合當地情況的車型。在歐洲主要生產當地消費者喜愛度較高的中小型電動汽車，在中國主要生產與當地企業的低價型車型不同的中大型電動汽車。在剛剛打開電動汽車市場的印度，計劃優先生產價格不貴，同時結合當地定制功能的汽車。墨西哥工廠尚未確定主力生產車型。 ● 通過加強中低價陣容擴大市場 起亞的目標是增加中低價電動汽車陣容，開啟電動汽車大眾化時代。今年以來，起亞銷售的電動汽車EV6、EV9等的外界需求明顯放緩。特別是今年上市的EV9在6~9月共只售出4156輛，還不到今年銷售目標值（5萬輛）的10%。對此，宋社長表示：“電動汽車市場處於‘早期體驗者’'購買階段”，“由於價格高和充電不便，大眾們正處於購買猶豫階段，我們計劃提出解決方案。” 起亞提出了向消費者增加中低價選項的解決方案。當天首次公開了中小型SUV EV3和準中型車EV4的概念車型。在中國制造的EV5也首次在國內亮相。這些車型的價格預計在3.5萬美元（約4700萬韓元）至5萬美元（約6700萬韓元）之間。EV3將於明年上半年（1~6月）、EV4將於明年年末、EV5將於2025年上半年在韓國上市。EV5的中國生產車型將安裝價格相對低廉的磷酸鐵鋰（LFP）電池，而韓國生產車型將安裝國內電池企業主要制造的三元鋰電池。 宋社長介紹說：“計劃今後上市的‘EV2’和新興市場戰略EV車型的目標是形成3.5萬美元以下的入門價格。” 起亞還計劃在明年上半年推出“起亞應用程序”，消費者可以從購買車輛前到購買後通過壹個應用程序（APP）使用服務。

한국어