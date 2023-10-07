“昂山恐怖事件殉職40周年”9日舉行追悼儀式……報勛部首次主辦. October. 07, 2023 08:14. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 在昂山恐怖事件發生40周年之際，為紀念當時殉職的徐錫俊副總理等17人，將於9日在國立首爾顯忠院舉行追悼儀式。昂山恐怖事件是1983年10月9日在緬甸仰光的昂山國立墓地由朝鮮間諜制造的炸彈恐怖襲擊事件。 6日，據國家報勛部透露，追悼儀式將在安葬17人的首爾顯忠院內國家有功者第壹墓地舉行。這是負責國家有功者禮遇業務的報勛部首次主辦昂山恐怖事件相關追悼儀式。2013年30周年當時，由外交部主辦。報勛部相關人士強調：“這是報勛部為了盡到政府層面的禮遇而主辦的”，“通過此次追悼儀式，將明確當時的恐怖襲擊是北韓所為等恐怖襲擊的性質。”在此次追悼儀式上，報勛部部長朴敏植將親自致悼詞，緬懷故人的靈魂。 此前，2019年9月，時任總統文在寅前往昂山墓地入口建立的殉國使節紀念碑進行參拜，但只字未提北韓，引起了遺屬們的抗議等爭議。 昂山恐怖事件是1983年時任總統全鬥煥對緬甸進行國事訪問，訪問埋葬緬甸獨立英雄昂山將軍的昂山國立墓地時發生的。當時與徐總理等政府有關人士進行現場采訪的本報攝影部記者李重賢（音）也殉職了。

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