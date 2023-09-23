美國高利息將持續到明年……韓國到了應對“L型長期停滯”的時候. September. 23, 2023 08:08. . 美國聯邦儲備委員會20日將基準利率凍結在年5.25%-5.5%。但是，年內有可能再次上調利率，加上出現高利率將維持到明年底的預測，世界經濟正在動蕩。包括韓國在內的大多數主要國家的股市也轉為弱勢。 沖擊波擴大是因為美聯儲把今年6月提出的4.6%的明年底基準利率預測值提高到了5.1%。美聯儲主席鮑威爾表示：“將維持緊縮，直到確信通貨膨脹穩定在目標水平為止。”由於沙特阿拉伯等產油國的減產，預計國際油價最高將上升到120美元，美國的增長率和雇傭指標呈現出較高的水平，因此平息通貨膨脹需要更長的時間。 對於期待國內外經濟形勢在第四季度有所好轉、以出口為中心的經濟迅速恢復的韓國來說，這完全不是所希望的。追加上調利率或高利率長期化會減少國內外消費者的可支配收入，從而延緩景氣恢復。進入本月以來，截止到20日，與去年同期相比增加9.8%、壹度呈現恢復趨勢的出口很有可能再次遭到牽絆。隨著美元強勢的深化，海外資金從韓國資本市場流出的速度也會加快。 對於國內生產總值（GDP）與家庭負債比率在第二季度以101.7%位居世界第四的韓國來說，高利息的沖擊可能會更加嚴重。隨著美國國債利率的上升，韓國銀行的籌措利率正在暴漲。國內銀行的住宅擔保貸款變動利率也在時隔6個月後上升到了6%左右。但是隨著房價呈上升趨勢，因不安感借債買房的人增加，家庭負債呈激增趨勢。盡管如此，韓國銀行擔心經濟進壹步惡化，對上調利率猶豫不決。 最近，經濟合作與發展組織把今年世界經濟增長率預測值從6月份的2.7%上調至3%，韓國經濟增長率維持在1.5%。雖然明年的增長率預測為2.1%，但如果高利率、高油價到明年為止長期化，連這也岌岌可危。也就是說，跌入谷底橫行的“L字型長期經濟停滯”有可能成為現實。政府有必要通過可信賴的住宅供應政策平息“挖空心思籌錢”心理，對家庭負債的增加踩剎車。同時，在半導體國際需求恢復之前，要鼓勵汽車、船舶等出口，並動員所有防止內需放緩的方法。

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