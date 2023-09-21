技術泄露審判44%，三年間壹直處於“壹審中”. September. 21, 2023 08:18. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 13日，涉嫌向中國泄露SK海力士的半導體DRAM相關核心技術的合作企業副總經理申某（59歲）在壹審判決中被判處有期徒刑1年。這距離申某2021年1月被移交審判，已過去2年零8個月的時間。而刑事案件壹審判決平均只需要5~8個月。業界指出，即使考慮到技術泄露事件的特殊性，審判時間也太長了。申某的辯護律師也抱怨道：“因為有很多爭論點，而且是專業的技術領域，所以很難向審判庭說明，但是連法官也數次更換，審理時間變長了。”實際上，審理該事件的首爾中央地方法院刑事25-3部在本案起訴後，審判庭的構成發生了三次變化。 據調查，法院對技術泄露犯罪的10件壹審審判中，有6件審判時間超過了1年。如果法院判決被推遲，產業界就會推遲相關應對，有可能發生第二次損失。有人指出，在全球市場上，確保尖端技術的戰爭正在激烈展開，但國內司法系統卻始終無法匹配。 據韓國希望議員梁香子（音譯）20日從大法院收到的《違反產業技術保護法的相關法院未結案件現狀》顯示，以今年6月為準，正在進行壹審的79人中，有35人（44.3%）被起訴後超過了2年。如果加上超過1年的13人（16.5%），超過60%。 如果審理時間超過2年，法院會將其分類為“長期未結”案件。審理時間超過2年的被告人人數，從2021年末的12人增加到去年年末的19人，今年6月增加到35人，呈現出逐漸增加的趨勢。標準改為1年時，從2021年末的28人增加到今年6月的48人，增加了20人（71.4%）。 韓國知識產權研究院院長孫承宇（音譯）表示：“審判時間越長，受害企業的技術就越容易暴露在泄露風險中，成為相當大的經營威脅”，“韓國也應該像美國、日本等壹樣，加強國家機關的知識產權相關專業力量。”

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