在石窟庵獲得靈感的《14使徒畫》……大家了解明洞大教堂聖美術品嗎？. September. 15, 2023 08:06. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 很少有人知道首爾明洞大教堂內有不亞於歐洲教堂的聖美術。 從9月16日到11月11日，將運營介紹教堂內美術品的“明洞大教堂天主教美術故事講解員項目”下半年巡演（每周三、周六）。講解員巡演從2019年春天開始，但因新型冠狀病毒而中斷，從去年下半年開始重新開始。下面我們來看看明洞大教堂的美術作品。 環繞在教堂正面中央祭臺背面的《14使徒畫》是韓國教會美術開拓者、曾任首爾大學美術學院院長的畫家張發（1901~2001年）於1926年完成的作品。除了耶穌的12個弟子外，還包括搭建初期教會框架的保羅和巴爾納瓦，畫臉時以當時活動的主教和司祭為模特。據說，張發在訪問慶州石窟庵時，看到釋迦牟尼周邊的10多歲弟子像立像浮雕後，得到了靈感。 彩色玻璃（玻璃畫）是19世紀法國圖盧茲的代表彩色玻璃制作公司Gesta工坊的作品，設置於1898年。教堂正面祭臺後面的《羅薩裏奧15端》玻璃畫以默想耶穌基督生平的天主教會的默珠祈禱各端為主題進行了描繪。Transept（十字架形教堂的左右翼部分）左右的作品分別表現了“耶穌和十二使徒”、“新生兒耶穌誕生和東方博士的敬拜”。 教堂的青銅門具有區分世界和神聖的地方的作用。明洞大教堂正面的3扇門中，中央門是崔義順（音譯）作家於1987年完成的，用低浮雕來表現初期韓國教會的重要事件。最上面描繪了在韓國首次主持彌撒的中國神父周文謨和編纂韓語教理書（主教要旨）的明道會會長丁若鐘。 在明洞大教堂北側司祭館前的庭院裏，有張東昊（音譯）雕刻家1994年制作的耶穌頭像“耶穌被判死刑”。該作品被評價為很好地描寫了被宣判死刑的當時耶穌痛苦的樣子。 此外，如果參與講解員項目，還可以看到《第79位福者畫（油彩）》、《約翰•保羅二世教皇（浮雕）》、《明禮坊天主教集會圖》等20多幅性美術作品。申請及詳細內容請參考網站（cc.catholic.or.kr/docent/）。

한국어